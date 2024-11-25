Разработали новую закваску для детского творога без кислинки

Новую закваску для детского творога без кислинки разработали специалисты «Союзснаба»
Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний «СОЮЗСНАБ», расположенного в Красногорске, презентовали новую бактериальную закваску для детского творога, специально разработанную для детей до трех лет.
Данный продукт основан на тщательно подобранном комплексе лактококковых штаммов, полученных из природных источников. Особая характеристика закваски заключается в ее способности производить творог без кислинки, что имеет решающее значение для детского питания. В используемых штаммах преобладает L-изомер молочной кислоты, который легко усваивается детским организмом. Кроме того, отсутствие протеолитической активности позволяет избежать изменений во вкусе продукта в процессе хранения.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что данное достижение представляет собой важный шаг вперед в области производства детского питания, обеспечивая производителям творога возможность создавать продукты, которые будут одновременно полезными и вкусными для самых молодых потребителей.
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