Разработали новую закваску для детского творога без кислинки

Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний «СОЮЗСНАБ», расположенного в Красногорске, презентовали новую бактериальную закваску для детского творога, специально разработанную для детей до трех лет.

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Данный продукт основан на тщательно подобранном комплексе лактококковых штаммов, полученных из природных источников. Особая характеристика закваски заключается в ее способности производить творог без кислинки, что имеет решающее значение для детского питания. В используемых штаммах преобладает L-изомер молочной кислоты, который легко усваивается детским организмом. Кроме того, отсутствие протеолитической активности позволяет избежать изменений во вкусе продукта в процессе хранения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что данное достижение представляет собой важный шаг вперед в области производства детского питания, обеспечивая производителям творога возможность создавать продукты, которые будут одновременно полезными и вкусными для самых молодых потребителей.

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