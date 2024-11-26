Рецепт для похудения: скороспелый пирог

Скороспелый пирог не зря получил такое название. Это быстрый и простой рецепт на скорую руку, который порадует домочадцев и не навредит фигуре.

Для приготовления возьмите 1,5 стакана муки, 250 мл кефира, три яйца, по чайной ложке разрыхлителя и специй для рыбы, рыбные консервы (банку), 100 г сыра, луковицу, две столовые ложки растительного масла, столовую ложку укропа, соль по вкусу.

Яйца сварите до готовности. Рыбные консервы вместе с соком разомните в глубокой тарелке. Добавьте обжаренный лук, нарезанные яйца и укроп. Если нужно, добавьте соль и хорошо перемешайте.

Для теста в глубокой миске соедините кефир, специи, яйцо и 0,5 чайной ложки соли. Немного взбейте. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до состояния густой сметаны.

Вылейте тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Сверху распределите начинку. Посыпьте тертым сыром и выпекайте при 180 градусах около получаса. Блюдо готово!

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