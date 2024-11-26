Вкусно, быстро и сытно — рецепт хумуса со шпинатом
Хумус — блюдо родом из арабских стран. Готовят его из нута, турецкого гороха. Часто хумус подают к столу за завтраком. Пастой смазывают лепешки, хлеб или яйца. Получается сытно и вкусно.
Сегодня предлагаем попробовать рецепт хумуса со шпинатом — ароматного блюда с необычной освежающей ноткой.
Ингредиенты
- Нут в банке — 200 г
- Кунжутная паста — 1 столовая ложка
- Шпинат — 140 г
- Чеснок — 3 дольки
- Оливковое масло, соль, перец — по вкусу
- Сок одного лимона
Способ приготовления
- Шпинат посолить и пропарить минутку на сковороде с горячей водой. После — обсушить зелень.
- Через блендер пробить все ингредиенты. Если техники дома нет, то можно использовать толкушку.
- Готовое блюдо полить небольшим количеством масла и убрать в холодильник.
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