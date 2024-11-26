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Вкусно, быстро и сытно — рецепт хумуса со шпинатом

Хумус — блюдо родом из арабских стран. Готовят его из нута, турецкого гороха. Часто хумус подают к столу за завтраком. Пастой смазывают лепешки, хлеб или яйца. Получается сытно и вкусно.

Рецепт хумуса со шпинатом
© globallookpress.com

Сегодня предлагаем попробовать рецепт хумуса со шпинатом — ароматного блюда с необычной освежающей ноткой.

Ингредиенты

  • Нут в банке — 200 г
  • Кунжутная паста — 1 столовая ложка
  • Шпинат — 140 г
  • Чеснок — 3 дольки
  • Оливковое масло, соль, перец — по вкусу
  • Сок одного лимона

Способ приготовления

  1. Шпинат посолить и пропарить минутку на сковороде с горячей водой. После — обсушить зелень.
  2. Через блендер пробить все ингредиенты. Если техники дома нет, то можно использовать толкушку.
  3. Готовое блюдо полить небольшим количеством масла и убрать в холодильник.

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Еда