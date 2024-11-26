Хумус — блюдо родом из арабских стран. Готовят его из нута, турецкого гороха. Часто хумус подают к столу за завтраком. Пастой смазывают лепешки, хлеб или яйца. Получается сытно и вкусно.

Сегодня предлагаем попробовать рецепт хумуса со шпинатом — ароматного блюда с необычной освежающей ноткой.

Ингредиенты

Нут в банке — 200 г

Кунжутная паста — 1 столовая ложка

Шпинат — 140 г

Чеснок — 3 дольки

Оливковое масло, соль, перец — по вкусу

Сок одного лимона

Способ приготовления

Шпинат посолить и пропарить минутку на сковороде с горячей водой. После — обсушить зелень. Через блендер пробить все ингредиенты. Если техники дома нет, то можно использовать толкушку. Готовое блюдо полить небольшим количеством масла и убрать в холодильник.

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