Рецепт для похудения: рыбные котлеты в мультиварке

Рыбные котлеты из белой рыбы — отличный вариант для ужина и обеда. Они получатся вкусными, сочными и не навредят фигуре.

Для приготовления возьмите 800 г хека, луковицу, яйцо, 100 мл сливок, две-три щепотки соли и ломтик белого хлеба.

Хлеб размочите в сливках, луковицу нарежьте на четыре части, очистите от кожи и костей. В блендер выложите филе, лук, хлеб, соль и яйцо. Пробейте до состояния фарша.

Сформируйте котлеты и выложите в сито мультиварки. Установите его в мультиварку, налив в чашу 500–700 мл воды. Поставьте режим «Пар» и готовьте в течение 25 минут. Блюдо готово!

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