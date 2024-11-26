Форшмак с орехами — блюдо за 20 минут

Форшмак — традиционное блюдо еврейской кухни. Этот паштет хорошо сочетается с хрустящим бородинским хлебом, натертым чесночной головкой. Попробуйте приготовить дома вкусный бутерброд, смазанный форшмаком с орехами.

Ингредиенты

Селедка — 250 г

Отварное яйцо — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Лук — небольшая головка

Майонез — 25 г

Грецкие орехи — 50 г

Способ приготовления

Очищенные от кожуры яблочные дольки пропускаем через мясорубку. Аналогично поступаем с яйцами, луком и рыбой. Грецкие орехи рубим на желаемые кусочки. Смешиваем рыбную пасту с майонезом и хрустящими орешками. Приятного аппетита!

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