$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

Форшмак с орехами — блюдо за 20 минут

Форшмак — традиционное блюдо еврейской кухни. Этот паштет хорошо сочетается с хрустящим бородинским хлебом, натертым чесночной головкой. Попробуйте приготовить дома вкусный бутерброд, смазанный форшмаком с орехами.

Форшмак с орехами — блюдо за 20 минут
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Селедка — 250 г
  • Отварное яйцо — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Лук — небольшая головка
  • Майонез — 25 г
  • Грецкие орехи — 50 г

Способ приготовления

  1. Очищенные от кожуры яблочные дольки пропускаем через мясорубку. Аналогично поступаем с яйцами, луком и рыбой.
  2. Грецкие орехи рубим на желаемые кусочки.
  3. Смешиваем рыбную пасту с майонезом и хрустящими орешками. Приятного аппетита!

Также предлагаем попробовать классический бутерброд с селедкой.

Еда