Форшмак с орехами — блюдо за 20 минут
Форшмак — традиционное блюдо еврейской кухни. Этот паштет хорошо сочетается с хрустящим бородинским хлебом, натертым чесночной головкой. Попробуйте приготовить дома вкусный бутерброд, смазанный форшмаком с орехами.
Ингредиенты
- Селедка — 250 г
- Отварное яйцо — 2 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Лук — небольшая головка
- Майонез — 25 г
- Грецкие орехи — 50 г
Способ приготовления
- Очищенные от кожуры яблочные дольки пропускаем через мясорубку. Аналогично поступаем с яйцами, луком и рыбой.
- Грецкие орехи рубим на желаемые кусочки.
- Смешиваем рыбную пасту с майонезом и хрустящими орешками. Приятного аппетита!
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