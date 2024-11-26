Острый хумус: идеальная закуска с пикантной ноткой
Хумус — это классическое блюдо восточной кухни, которое легко адаптируется под любые вкусы. Для любителей острых блюд предлагаем рецепт хумуса с жгучим вкусом, который можно приготовить за несколько шагов.
Ингредиенты для острого хумуса
- Сухой нут — 200 г
- Кунжут для тахини или готовая паста — 3 ст. л.
- Зубчики чеснока — 2-3 шт.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Сок лимона — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Острый перец (молотый чили) — 1 ч. л.
- Копченая паприка — 1 ч. л.
- Кайенский перец — ½ ч. л. (по вкусу)
- Свежий перец чили — 1 шт. (для украшения)
- Кумин — 1 ч. л.
Как приготовить острый хумус: пошаговый рецепт
Нут залейте ледяной водой на ночь, чтобы он размягчился. Перед варкой как следует промойте.
Варите до мягкости где-то часа полтора. Можно добавить немного соды, чтобы ускорить процесс.
Очистите чеснок, нарежьте перец чили, отмерьте специи, сок лимона и тахини.
Слейте воду с нута, оставив немного отвара. Поместите нут в блендер, добавьте тахини, чеснок, лимонный сок и оливковое масло.
Положите чили, кайенский перец, копченую паприку и кумин. Взбивайте до однородного состояния. Для более мягкой консистенции добавьте отвар от нута.
Выложите хумус в подходящую емкость, украсьте колечками свежего перца чили и сбрызните оливковым маслом.
Секреты приготовления острого хумуса:
- Регулируйте остроту: для более мягкого вкуса уменьшите количество чили и кайенского перца.
- Добавьте свежесть: украсьте блюдо рубленой кинзой или петрушкой.
- Текстура: для кремового результата используйте мощный блендер и теплый нут.
С чем подать острый хумус:
- лаваш, пита или багет;
- нарезанные овощи: морковь, огурец, сельдерей;
- в качестве соуса к жареному мясу или грилю.
Острый хумус станет отличным дополнением к вашему столу, если вы любите блюда с характером. Это универсальная закуска, которая порадует даже гурманов. Готовьте с удовольствием.
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