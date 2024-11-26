Острый хумус: идеальная закуска с пикантной ноткой

Хумус — это классическое блюдо восточной кухни, которое легко адаптируется под любые вкусы. Для любителей острых блюд предлагаем рецепт хумуса с жгучим вкусом, который можно приготовить за несколько шагов.

Ингредиенты для острого хумуса

Сухой нут — 200 г

Кунжут для тахини или готовая паста — 3 ст. л.

Зубчики чеснока — 2-3 шт.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Сок лимона — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Острый перец (молотый чили) — 1 ч. л.

Копченая паприка — 1 ч. л.

Кайенский перец — ½ ч. л. (по вкусу)

Свежий перец чили — 1 шт. (для украшения)

Кумин — 1 ч. л.

Как приготовить острый хумус: пошаговый рецепт

Нут залейте ледяной водой на ночь, чтобы он размягчился. Перед варкой как следует промойте.

Варите до мягкости где-то часа полтора. Можно добавить немного соды, чтобы ускорить процесс.

Очистите чеснок, нарежьте перец чили, отмерьте специи, сок лимона и тахини.

Слейте воду с нута, оставив немного отвара. Поместите нут в блендер, добавьте тахини, чеснок, лимонный сок и оливковое масло.

Положите чили, кайенский перец, копченую паприку и кумин. Взбивайте до однородного состояния. Для более мягкой консистенции добавьте отвар от нута.

Выложите хумус в подходящую емкость, украсьте колечками свежего перца чили и сбрызните оливковым маслом.

Секреты приготовления острого хумуса:

Регулируйте остроту: для более мягкого вкуса уменьшите количество чили и кайенского перца.

Добавьте свежесть: украсьте блюдо рубленой кинзой или петрушкой.

Текстура: для кремового результата используйте мощный блендер и теплый нут.

С чем подать острый хумус:

лаваш, пита или багет;

нарезанные овощи: морковь, огурец, сельдерей;

в качестве соуса к жареному мясу или грилю.

Острый хумус станет отличным дополнением к вашему столу, если вы любите блюда с характером. Это универсальная закуска, которая порадует даже гурманов. Готовьте с удовольствием.

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