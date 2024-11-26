Исследователи обнаружили блюдо, которое возникло еще в эпоху неолита

Исследователи из Университетов Барселоны и Ла Сапиенца в Риме обнаружили, что земледельческие сообщества Ближнего Востока в эпоху позднего неолита (7000–5000 годы до н.э.) создавали сложные блюда, включая хлеб и «фокаччу», на специальных керамических противнях. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

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Проанализированы 13 фрагментов противней и черепков от посуды для запекания датируемых 6400–5900 годами до н.э., с археологических памятников Верхней Месопотамии (нынешней Сирии и Турции). Исследование показало, что на них выпекали тесто из зерновых культур (пшеницы и ячменя) с добавлением животного жира, растительных приправ или растительных масел, похожих на фокаччу.

Противни, изготовленные из грубой глины с насечками, использовались для выпечки больших буханок весом около 3 кг в куполообразных печах. Тесты подтвердили, что они выпекались при температуре около 420°C. Насечки на посуде облегчали извлечение хлеба.Ученые подтвердили, что эти традиции развивались около шести веков и были распространены по всей территории Ближнего Востока.