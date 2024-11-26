Бариста назвал плюсы кофе без кофеина

Бариста назвал россиянам плюсы ставшего популярным кофе без кофеина. Комментарий члена Центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Дмитрия Корсакова поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, декаф представляет собой зерна, из которых на 97 процентов был удален кофеин с помощью различных методов декофеинизации. Отмечается, что существуют химический, физический и механический методы удаления кофеина из зерен.

«Декофеинизированный кофе можно использовать для приготовления любых напитков», — уточнил специалист.

Собеседник издания объяснил, что такой кофе идеально подойдет чувствительным к кофеину людям, потребление которого может вызвать признаки тревожности, беспокойства, а также бессонницу и повышенное сердцебиение.

«Кофе без кофеина позволяет наслаждаться любимым напитком без неприятных последствий после употребления. Даже вечером», — пояснил он;

Широкую популярность декафа Корсаков объясняет ростом интереса к здоровому образу жизни. Кроме того, кофейная культура продолжает активно развиваться и многие люди стремятся попробовать новые сорта и способы приготовления, подытожил бариста.

Ранее в ноябре стало известно, что кофе изменил состав кишечных бактерий.