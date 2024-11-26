Врач объяснил, как выбрать качественные грецкие орехи

На московских ярмарках выходного дня начался сезон грецких орехов: они богаты витаминами и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, напоминают врачи. Расскажем, где искать точки продаж и как выбрать качественную продукцию.

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Где купить?

На московских ярмарках выходного дня наступил сезон российских грецких орехов. На столичных прилавках можно найти плоды из южных регионов страны: Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья. В этом году российские фермеры представили сорта "аврора", "великан", "миндальный" и "десертный".

Найти продукцию можно на более чем 50 ярмарочных площадках в 11 округах города. Они расположены недалеко от жилых кварталов, станций метро и остановок общественного транспорта и открыты с пятницы по воскресенье. Точные адреса доступны на сайте проекта.

Уточняется, что с 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график: теперь они доступны для посещения с 08:00 до 20:00.

Как выбрать?

Грецкие орехи – кладезь полезных элементов, заметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина. Например, плод содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которыми может похвастаться далеко не каждый орех. Кроме того, фосфор, йод и калий в составе помогают сделать кости крепче, нормализовать работу нервной системы и сердца, а также снизить давление.

«‎Также в них есть фолиевая кислота, которая нужна, чтобы хорошо соображать. Орех прекрасно предохраняет от атеросклероза и помогает в работе щитовидной железы».

Кроме того, в грецких орехах содержится медь, которая укрепляет сосуды, предотвращает раннюю седину. А за счет большого содержания витаминной группы В улучшаются память и внимание.

Однако специалист предупредила, что при переедании орехи могут навредить организму. Помимо того что продукт по калорийности схож со сливочным маслом или шоколадом, он также может вызвать вздутие.

«‎Этот продукт достаточно жирный, и чтобы он хорошо усвоился, организму придется потрудиться. Большое количество орехов может не очень хорошо перевариться, поэтому их лучше предварительно замачивать. Кроме того, орехи – это сильный аллерген. Поэтому тут тоже нужно быть достаточно внимательным», — объяснила Соломатина, добавив, что оптимальная норма – около трех штук в день.

Помимо этого, врач подчеркнула, что несвежие грецкие орехи могут вызвать в организме воспаление и навредить клеткам.

«‎Это плоды с разными темными пятнышками. И там появляется афлотоксин, который негативно воздействует на печень».

Определить испорченный плод можно по звуку, заметила специалист. Если при тряске ядро болтается, – вероятно, орех уже высох и непригоден. При вскрытии он будет темным, сморщенным и горьким. Все это говорит о том, что польза ореха уже исчезла, остался только вред.

Врач также заметила, что при покупке уже очищенных орехов гораздо проще определить их свежесть: ядра должны быть золотистого цвета, а запах – без горечи и сырости. Однако такой вариант нужно съедать как можно скорее.

Хранить же орехи лучше в стеклянных банках, заключила эксперт.