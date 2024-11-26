Ошибки, которые никогда не следует совершать при разогреве готового супа

Вы удивитесь, но большинство людей разогревают супы неправильно. О двух распространённых ошибках рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белёва.

© Чемпионат.com

Во-первых, многие люди не прогревают суп, который хранился в холодильнике, до нужной температуры.

Согласно рекомендациям по безопасности пищевых продуктов, все блюда на основе мяса, птицы, рыбы и даже овощные бульоны следует прогревать до внутренней температуры 74 °C перед употреблением. Это гарантирует уничтожение большинства патогенных микроорганизмов, которые могут развиваться при хранении в холодильнике.

Готовые супы желательно хранить в холодильнике не более 3-4 дней. Если он хранился более 2 дней, его разогрев до кипения — не только важная рекомендация, но и мера предосторожности для предотвращения пищевых отравлений.

Вторая важная ошибка — перегрев. Это может действительно ухудшить вкус и текстуру ингредиентов, особенно если в супе содержатся крупы, лапша или овощи. Первоначальная структура этих компонентов может измениться, став более мягкой и разваренной, что отрицательно скажется на общем вкусе и внешнем виде блюда.