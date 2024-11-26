Косметолог рассказал о полезных и вредных для кожи продуктах

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала, какие продукты полезны для здоровья и молодости кожи, а какие, напротив, вредны и старят её.

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Преждевременному старению кожи, которое называется гликостарением, способствует употребление сахаросодержащих, а также пережаренных продуктов, выпечки и белого хлеба, газированных напитков и молочных продуктов, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

По словам врача, они повышают уровень сахара в крови и разрушают коллаген.

Для продления молодости кожи следует соблюдать питьевой режим, делать перерыв между приёмами пищи в 4—6 часов, а также питаться сбалансированно и разнообразно. В рационе должно быть много продуктов, содержащих витамины, а также белок, способствующий восстановлению коллагена, отметила Михайлова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.