В столовой екатеринбургской школы ввели блюда девяти национальных кухонь

Сколько лет не утихают споры вокруг школьного питания. Каким оно должно быть? Каждое образовательное учреждение решает по-своему. Мы отправились в школу № 163 Екатеринбурга, где учатся 1400 детей 18 национальностей. С января 2024-го директор и ее команда рискнули пойти на гастрономический эксперимент. Кроме традиционного меню ученики 5-11-х классов имеют возможность с помощью QR-кода на две недели вперед выбрать блюда исходя из своих предпочтений.

© Российская Газета

Стоимость обычного комплексного обеда и из проекта "Кухни мира" одинаковая - 147 рублей. Набор блюд последнего впечатляет: митетеи - колбаски с чесноком, зеленью и гречневой кашей, кугелис - пирог, напоминающий картофельную запеканку с мясом и овощами, бигоди - объемный пирожок, приготовленный на пару, с начинкой из мяса, капусты и лука. Появился интерес к кухням других стран? Повара готовы предложить, кроме известных русских, блюда казахской, белорусской, грузинской, узбекской, прибалтийской, татарской и армянской кухонь. В дополнение к ним идут напитки: сбитень, узвар, морсы со смородиной и облепихой.

«Я заметила, что многие ребята в столовой не задерживаются, объясняя это тем, что не едят свинину, — рассказывает директор школы Наталья Фоминых. — Оставалось просто учесть их пожелания, о которых мы узнали из анкетирования. И вот результат - уже в конце первой четверти 2024/2025 учебного года количество детей, питающихся в школе, выросло до 91 процента. Ранее этот показатель не превышал 79-82 процентов»‎.

Сотрудники комбината питания эксперимент поддержали. Для цехов закупили оборудование: мясорубку, холодильник, морозильный и хлебный лари. Кроме того, поменяли напольное покрытие, кафельную плитку, батареи и освещение, для одежды выделили отдельные шкафчики. Столовую украсили рисунки: веселые овощи дают советы, что лучше употреблять в пищу. Ремонт обошелся примерно в миллион рублей.

Родители тоже не остались в стороне - дегустируют блюда и дают им оценку по определенным критериям: температура при подаче, сбалансированность и сытность, внешний вид.

«Современные дети много знают, поэтому предъявляют высокие требования. Чтобы научить их правильно питаться, мы должны говорить с ними на одном языке, тем более наша школа многонациональная, — убеждена Наталья Фоминых. — Выбор меню через QR-код - это цифровизация и элемент игры, но вместе с тем уход от бумажной волокиты, возможность аккумулировать данные, полученные от всех учеников. Мы рассматриваем идею внедрить опцию "Выбор блюд" в электронный дневник, а пока родители вместе с учениками могут отдать предпочтение альтернативному меню через соцсети и сайт школы, а также классного руководителя»‎.

Сегодня ребенок настолько привязан к телефону, что ему сложно провести без него несколько часов, сокрушается директор. Зато в столовой гаджет становится помощником. Кстати, через QR-код дети не только решают, что отведать, но и ставят оценку повару и блюду. При всем разнообразии в рейтинге школьного меню безоговорочное лидерство удерживают борщ и пельмени.

В уютной столовой не так много места - на большой перемене едва помещается 200 человек. Поэтому руководство строит планы постепенно модернизировать зону раздачи и буфета. Вместо последнего появятся боксы самообслуживания с QR-кодами для покупки фруктов, выпечки и напитков. Кабинка с нужным товаром откроется после того, как пройдет оплата, и контроля со стороны сотрудника столовой не потребуется.

А еще директор собирается ввести в перечень блюда без глютена и меню для тех, кому противопоказана молочная продукция. Инициативу поддержали как на виртуальной площадке, так и на пищеблоке. Пока подобный рацион доступен школьникам по медицинским показаниям.

Покидая столовую, корреспонденты "РГ" увидели, как ученики-таджики, закончив есть и подходя к раздаче с пустыми тарелками, прикладывают руку к груди. Оказалось, по национальным обычаям они не могут прикасаться к посторонним женщинам и таким образом выражают благодарность за сытный обед.

На заметку

По итогам IV Всероссийского конкурса школа № 163 Екатеринбурга вошла в тройку победителей в номинации "Лучшая столовая школы города-миллионника".