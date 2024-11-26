Как приготовить карри по-сейшельски

Ароматное и пряное карри на кокосовом молоке с умопомрачительным количеством специй – одна из визитных карточек Сейшельских островов.

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В легендарном отеле Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts, бывшем курортной резиденцией Джана Паоло Барбьери, одного из самых знаменитых в мире фотографов, творчески и играючи подходят к приготовлению этого блюда. Отныне каждый гость сможет увести с собой в числе курортных впечатлений мастер-класс по приготовлению карри.

На открытой кухне курорта в условленный час отдыхающих встретит шеф-повар ресторана Moutya, который славится на всю округу аутентичными блюдами креольской кухни, часть из которых готовится на гриле с углями из кокосовой скорлупы. Перед их взорами предстанут емкости с различными специями, каждая из которых будет в определенной пропорции использована в приготовлении ароматного карри.

Под чутким руководством повара за полчаса из заранее подготовленных ингредиентов гость приготовит себе и близким аутентичный обед, причем степень остроты блюда будет оговорена во время его приготовления. К карри подадут ароматный рис и овощи, которые помогут оттенить его вкус и убрать лишнюю остроту. Впрочем, сейшельский карри в отличие от индийского на вкус более мягкий и сливочный.

Сейшельский карри в отличие от индийского на вкус более мягкий и сливочный.

А с теми, кому отпуск на Сейшелах пока не доступен, отельеры с радостью делятся оригинальным рецептом, ингредиенты для которого легко приобрести в магазине.

Ингредиенты

4 куриных бедра без кожи и костей;

1 чайная ложка измельченного чеснока;

1 чайная ложка измельченного имбиря;

1 средняя луковица, нарезанная кубиками;

2 чайные ложки куркумы;

2 чайные ложки порошка карри;

2 зернышка кардамона;

2 стручка перца чили (по вкусу);

400 гр. кокосовых сливок;

1 столовая ложка лимонного сока;

10 листочков карри;

1 небольшой пучок нарезанной кинзы для украшения;

½ чайной ложки порошка корицы;

1 столовая ложка кокосового масла;

1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление

Обжарить имбирь, чеснок и лук с кокосовым и подсолнечным маслами в течение 5 минут на среднем огне. Добавьте куркуму и карри, кардамон, молотую корицу, готовьте еще 3 минуты. Добавьте куриные бедра, нарезанные кубиками, тушите 20 минут на слабом огне. Добавьте кокосовое молоко, перец чили, листья карри, тушите еще 10 минут. Добавьте измельченный кориандр и лимонный сок, перемешайте и можно подавать.

Приятного аппетита!