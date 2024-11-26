Какая еда ухудшает выносливость человека

Стероиды, энергетики, комплексы витаминов, БАДы – что только ни принимают люди, чтобы повысить свою выносливость и работоспособность. Необходимость этого они объясняют очень легко: время такое – нужно все успевать, а сил не хватает.

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На самом деле сил не хватает совсем по другой причине. Доктор медицины, президент Комитета врачей за ответственную медицину и основатель этого комитета Нил Бернард уверен, что допинги людям нужны только потому, что они употребляют в пищу вкусные, но очень вредные продукты, которые ухудшают выносливость организма, снижают его иммунитет, делают людей ленивыми, малоподвижными, толстыми. Причем речь не только о всяких вредных майонезах, кетчупах, сладких кукурузных палочках и крекерах. Не меньший вред нам наносят продукты, без которых большинство людей не представляют себе обеденный стол. Например, мясо.

Мясо

В своем исследовании на эту тему, вышедшем отдельной книгой, мясу доктор посвятил целую главу под названием «Шипящий соблазн: искушение мясом». В ней он подробно расписывает, как у любителей бифштексов и стейков образуются на кровеносных сосудах холестериновые бляшки, затрудняющие циркуляцию крови. Причем согласно утверждению Нила Бернарда, от куриного мяса и жирного рыбного филе вреда чуть меньше, но все же есть. Так, если в куске говядины процент калорий достигает 28, то в куске курятины – 23.

Мясо ученый называет одним из основных факторов, отрицательно влияющих на выносливость организма. Для подтверждения своей гипотезы Нил Бернард приводит данные экспериментов. Две группы шведских атлетов три дня ели: одни – пищу с высоким содержанием углеводов, а другие – белков и жиров. Первая группа показала выносливость, в три раза превышающую выносливость второй группы. Определенные действия первая группа выполняла 167 минут, а вторую хватило только на 57.

Нил Бернард поясняет, что пища, основу которой составляют животные жиры, понижает 2,3-дифосфоглицерат (ДФГ) в красных клетках крови, а это значит, что ухудшается поступление кислорода к клеткам тканей. Растительные жиры на ДФГ не оказывают такого воздействия.

Хлеб

«Хлеб – всему голова». Это наше изречение американцы не поймут. После последних исследований ученые США намерены выработать у американцев стойкое отторжение этого продукта. В журнале Journal of Cancer, специализирующемся на теме онкологии, были опубликованы результаты исследования, в результате которых выяснилось, что немереное потребление белого хлеба резко повышает риск заболеваний раком. К примеру, те, кто съедает 5 ломтиков белого хлеба в день, удваивают этот риск по сравнению с теми, кто ограничиваются одним или полутора кусочками.

Любители хлеба резко снижают выносливость своего организма. Об этом было заявлено в Таллине в ходе конгресса по вегетарианскому питанию. В одном из докладов хлеб был назван опасным продуктом. Когда человек заглатывает куски белого хлеба, они, смешиваясь с желудочным соком, набухают, и начинается процесс закисления организма. Хлеб в желудке сравнивают с разбухшими комьями глины, которые тормозят процесс пищеварения, налипают на стенки кишечника, чем еще более затрудняют процесс.

По словам докладчика, белый хлеб – это мертвые клетки, образованные в результате рафинирования муки. Просто так его есть невозможно, очень легко подавиться, поэтому употребляют его с не менее вредными жирными продуктами или сладкими жидкостями. Мертвые клетки продукта не способны вырабатывать ферменты, дающие организму энергию. Напротив, они ее поглощают.

Российский врач-нейрохирург, академик Галина Шаталова в свое время писала, что о хлебе, который изготавливает современная промышленность. Для его долгого хранения и создания товарного вида уничтожены зародыш зерна, пять слоев оболочки, которые помогали процессу пищеварения, преобразовывая содержащийся в кишечнике крахмал.

Сахар

Еще один продукт, без которого мало кто из нас представляет свое существование – это сахар.

Но немного и тех, кому известно его вредное воздействие на организм. Доктор Нэнси Эплтон в своей книге «Жизнь без сахара» называет порядка 60 причин, по которым следует исключить этот продукт из рациона. В их числе – снижение иммунитета, нарушения минерального обмена, повышение уровня глюкозы и инсулина, развитие артрита и многое другое. Когда организм начинает реагировать на все этим изменения, у него просто не остается сил на выработку энергии, а с ее помощью и увеличение выносливости.

В течение 30 лет доктор Стевен Шоинталер изучал проблемы детского питания. В ходе своей научной работы он провел эксперимент, который предусматривал отказ от сахара на завтрак в нескольких школах Нью-Йорка в течение семи лет. В ходе исследования был зафиксирован прирост способности к обучению на без малого 16 процентов. Причем чем меньше дети ели сахара, тем выше был показатель успеваемости. Возрастала и физическая активность ребят. По завершению эксперимента в ряде американских школ было пересмотрено меню в сторону сокращения сахаросодержащих блюд.

Чтобы всегда быть в хорошей физической форме уже известный нам Нил Бернард настоятельно рекомендует отказаться от сыра. Всеми любимый продукт, по его мнению, враг талии, так как содержит огромное количество молочного жира, слоями оседающего на наших талиях. Доктор приводит такие цифры: за последние 25 лет американцы удвоили потребление сыра, в результате чего каждый житель США, активно употребляющий этот продукт, ежегодно прибавляет в весе в среднем 700 грамм. Ученый уверен, что у сыра здесь несомненная заслуга. Килограмм этого обожаемого многими лакомства содержит холестерина на порядок больше, чем килограмм бифштекса. Не случайно после сырного перекуса, как после хорошей порции мяса, сразу хочется передохнуть, вздремнуть, – словом, отдохнуть. Вот и вся выносливость.