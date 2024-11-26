Семь рецептов с водорослями от шеф-повара

Зимой очень важно усилить заботу о здоровье вообще — и подумать о защите от простуд и гриппа, в частности. Водоросли — это настоящий кладезь полезных веществ, которые оказывают мощное укрепляющее воздействие на организм и иммунитет. Они содержат витамины группы B, C, E, A, а также микроэлементы — йод, магний, железо и цинк, которые поддерживают работу всех систем организма. Йод, особенно в бурых водорослях, играет очень важную роль в работе щитовидной железы, влияющей на обмен веществ и общее состояние иммунной системы. Антиоксиданты, содержащиеся в водорослях, помогают бороться со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение клеток и укрепляя естественную защиту организма.

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Кроме того, водоросли обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами, что делает их незаменимыми в защите от вирусов и бактерий. Полисахариды, такие как фукоидан, содержащиеся в бурых водорослях, стимулируют выработку иммунных клеток, повышая сопротивляемость организма к инфекциям.

«Регулярное употребление водорослей также способствует улучшению микрофлоры кишечника, которая играет важную роль в поддержании сильного иммунитета. В общем, водоросли — это естественный источник здоровья, который помогает организму справляться с внешними угрозами и поддерживать жизненный тонус. А еще это удивительно универсальный продукт, который можно использовать в салатах, супах, закусках и даже основных блюдах», — утверждает шеф-повар Руслан Миронов.

Вот семь рецептов, которые помогут вам открыть для себя этот морской суперфуд.

Салат с водорослями вакаме и кунжутом

Сушеные вакаме — 20 г;

Кунжутное масло — 1 ст. л;

Соевый соус — 2 ст. л;

Уксус рисовый — 1 ст. л;

Сахар — 1 ч. л;

Кунжут (поджаренный) — 1 ч. л;

Красный перец хлопьями — щепотка (по желанию).

Залейте вакаме холодной водой на 10 минут, чтобы они размягчились. Затем отожмите и нарежьте. В отдельной миске смешайте соевый соус, уксус, кунжутное масло, сахар и перец. Полейте заправкой вакаме, посыпьте кунжутом и подавайте.

Роллы с нори и овощами

Листы нори — 4 шт;

Вареный рис для суши — 300 г;

Огурец — 1 шт;

Авокадо — 1 шт;

Морковь — 1 шт;

Соевый соус — для подачи.

Нарежьте овощи тонкими полосками. Выложите нори блестящей стороной вниз, распределите рис ровным слоем, оставляя 2 см от верхнего края. Разложите овощи, сверните плотный рулет. Нарежьте ролл на кусочки и подавайте с соевым соусом.

Суп мисо с водорослями

Вода — 500 мл;

Мисо-паста — 2 ст. л;

Водоросли вакаме — 10 г;

Тофу — 100 г;

Зеленый лук — 1 стебель.

Вскипятите воду, добавьте вакаме и варите 2—3 минуты. Разведите мисо-пасту в небольшом количестве горячей воды и влейте в кастрюлю. Добавьте кубики тофу и нарезанный лук. Снимите с огня и подавайте.

Чипсы из нори

Листы нори — 5 шт;

Оливковое масло — 1 ст. л;

Соль — щепотка.

Разрежьте листы нори на квадраты. Смажьте оливковым маслом с обеих сторон и посыпьте солью. Выпекайте при 180°C 5—7 минут до хрустящей текстуры.

Лапша с водорослями и овощами

Удон или другая лапша — 200 г;

Сушеные вакаме — 15 г;

Морковь — 1 шт;

Болгарский перец — 1 шт;

Соевый соус — 3 ст. л;

Имбирь тертый — 1 ч. л;

Чеснок — 1 зубчик.

Размягчите вакаме в воде. Нарежьте морковь и перец соломкой. Отварите лапшу, промойте холодной водой. На сковороде обжарьте чеснок и имбирь, добавьте овощи и водоросли. Выложите лапшу, полейте соевым соусом и прогрейте.

Смузи со спирулиной

Банан — 1 шт;

Шпинат — 50 г;

Кокосовая вода — 200 мл;

Спирулина порошок — 1 ч. л.

В блендере смешайте все ингредиенты до однородности. Перелейте в стакан и сразу подавайте.

Картофельные котлеты с водорослями

Картофель — 500 г;

Водоросли вакаме — 15 г;

Зеленый лук — 2 стебля;

Панировочные сухари — 50 г;

Соль, перец — по вкусу;

Масло для жарки.

Сварите картофель, разомните в пюре. Размягчите вакаме, нарежьте и смешайте с картофелем и рубленым луком. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки.