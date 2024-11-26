Как приготовить классический хумус из нута

Хумус — это популярная ближневосточная закуска, которая готовится из нута, тахини (кунжутной пасты), лимонного сока, чеснока и оливкового масла. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве намазки или гарнира. Узнайте, как легко приготовить хумус у себя дома, чтобы насладиться его насыщенным вкусом.

© unsplash

Ингредиенты для классического хумуса

Сухой нут — 200 г;

Кунжут — для украшения (по желанию) или изготовления тахини (можно взять готовую пасту — 3 ст. л.);

Сок лимона — 2 ст. л;

Зубчики чеснока — 2-3 шт;

Масло оливковое — 3 ст. л;

Соль, специи (например, зира, паприка) — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления хумуса

Замочите нут на ночь или часов на 8–10. Залейте его жидкостью так, чтобы воды было раза в два-три больше, чем гороха. Нут набухнет за ночь. После замачивания тщательно промойте.

Уже замоченный ингредиент отварите до мягкости. На это уйдет часа два. Чтобы ускорить процесс, можно добавить щепотку соды. Готовый нут должен легко раздавливаться пальцами.

Рассказываем, как сделать тахини самому. Чуть-чуть поджарьте кунжут на сковороде (минутки три, нужно, чтобы он стал золотистым), потом отправьте в блендер. Измельчите, добавляя оливковое масло, чтобы получилась паста.

Слейте воду с нута, оставив немного получившегося отвара для регулировки консистенции готового хумуса. Переложите нут в блендер. Добавьте зубчики чеснока, кунжутную пасту, сок лимона, специи. Взбейте до однородного состояния. Постепенно заливайте туда же оливковое масло и гороховый отвар, чтобы добиться кремовой текстуры.

Украсьте паприкой и кунжутом.

Можно добавить свежую зелень, гранатовые зерна.

Советы для идеального хумуса:

Текстура: возьмите мощный блендер, чтобы хумус был максимально кремовым;

возьмите мощный блендер, чтобы хумус был максимально кремовым; Секретный ингредиент: добавьте немного йогурта для еще более нежной консистенции;

добавьте немного йогурта для еще более нежной консистенции; Температура: теплый нут легче взбивается, чем охлажденный.

Идеи подачи хумуса:

С овощами: морковь, огурцы, сельдерей отлично подходят для хумуса;

морковь, огурцы, сельдерей отлично подходят для хумуса; С хлебом: подайте с питой, лавашем или хрустящим хлебом;

подайте с питой, лавашем или хрустящим хлебом; Как соус: используйте для заправки салатов или подачи к мясу.

Хумус из нута — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любой вкус. Добавьте ваши любимые специи или ингредиенты, чтобы сделать его уникальным. Готовьте дома и наслаждайтесь вкусом восточной кухни!