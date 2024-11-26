Как сделать так, чтобы рыба не разваливалась на сковородке

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы приготовить жареную рыбу? Оказывается, у многих хозяек она разваливается в процессе жарки.

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Так происходит из-за одной очень распространенной ошибки. Многие забывают про влажность рыбы.

Чтобы филе не разваливалось, его надо просушить. Возьмите бумажные салфетки или полотенца и промокните ими рыбу. Либо заверните кусок тушки и оставьте на некоторое время. Когда влага впитается, пожарьте рыбу.

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