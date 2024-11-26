Хумус с авокадо и лаймом: пошаговый рецепт

Хумус давно стал популярным блюдом не только на Ближнем Востоке, но и в кухнях по всему миру. Однако его классический вкус можно обогатить неожиданными ингредиентами. Делимся пошаговым рецептом хумуса с авокадо и лаймом — нежный, сливочный и освежающий вариант, который удивит ваших гостей.

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Попробуйте этот оригинальный вариант хумуса, который добавит яркие краски на ваш стол. Он не только вкусен, но и полезен благодаря сочетанию белков, полезных жиров и клетчатки.

Ингредиенты

Для одной порции (~400 г):

1 стакан консервированного или вареного нута;

1 спелый авокадо;

2 ст. л. тахини (кунжутной пасты);

2 зубчика чеснока;

сок одного лайма (около 2 ст. л.);

2 ст. л. оливкового масла + немного для подачи;

1/3 ч. л. молотого кумина;

1/2 ч. л. соли (по вкусу);

3–4 ст. л. ледяной воды;

пучок свежей кинзы для подачи (по желанию);

щепотка копченой паприки для декора.

Пошаговый рецепт

Если вы используете консервированный нут, промойте его под холодной водой и дайте обсохнуть. Для более нежной текстуры удалите кожицу с каждого горошка. Если нут вареный, убедитесь, что он полностью остыл перед приготовлением. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой извлеките мякоть. Нарежьте ее крупными кусками, чтобы было легче измельчать. В блендер или кухонный комбайн поместите нут, мякоть авокадо, чеснок, тахини, кумин и соль. Добавьте лаймовый сок и 2 ст. л. оливкового масла. Начните взбивать смесь, постепенно добавляя ледяную воду по одной ложке. Это сделает хумус более легким и воздушным. Должна получиться густая, но однородная масса. Если нужно, добавьте еще немного воды. Проверьте хумус на вкус: добавьте чуть больше соли или лаймового сока, если необходимо. Переложите хумус в тарелку, а после ложкой сделайте углубление в центре и добавьте несколько капель оливкового масла. Посыпьте копченой паприкой и украсьте кинзой.

Советы по приготовлению

Этот хумус прекрасно сочетается с лавашем, хлебцами или свежими овощами.

Для более насыщенного вкуса добавьте немного натертой цедры лайма.

Хотите пикантности? Добавьте 1/4 ч. л. кайенского перца.

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