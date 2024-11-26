Рецепт селедки под шубой с яблоком, крем-сыром и гранатом

Селедка под шубой с яблоком, крем-сыром и гранатом — главный новогодний хит
Селедка под шубой — один из главных атрибутов новогоднего застолья. Но что, если подойти к рецепту творчески? Для этого подойдет обновленный вариант классики — с добавлением свежего яблока, крем-сыра и гранатовых зерен.
Такой пошаговый рецепт — отличный способ сделать любимую селедку под шубой не только вкусной, но и необычайно красивой. Легкая кислинка яблока и граната добавляют свежести, а крем-сыр делает блюдо воздушным и нежным. Новый год с таким салатом станет еще ярче и вкуснее!
Ингредиенты
На шесть порций:
- 2 филе слабосоленой сельди;
- 2 средние свеклы;
- 2 моркови;
- 3 картофелины;
- 1 зеленое яблоко («Гренни Смит»);
- 3 яйца;
- 150 г творожного крем-сыра (можно заменить мягким сливочным сыром);
- 3 ст. л. майонеза;
- зерна 1/2 граната для украшения;
- соль и перец по вкусу;
- пучок зеленого лука для подачи.
Пошаговый рецепт
- Отварите свеклу, морковь, картофель и яйца. Охладите, очистите от кожуры и скорлупы. Натрите свеклу, морковь, картофель и белки яиц на крупной терке. Желтки оставьте для декора.
- Нарежьте филе сельди мелкими кубиками. По желанию добавьте щепотку черного перца для усиления вкуса.
- Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Лишний сок слегка отожмите, чтобы слои не были слишком влажными.
- Смешайте творожный крем-сыр с 2 ст. л. майонеза. Взбейте вилкой до однородной консистенции.
- На плоскую тарелку выложите первый слой — натертый картофель. Слегка посолите и смажьте тонким слоем заправки.
- Следующий слой — сельдь. Распределите равномерно.
- Выложите слой натертого яблока, смажьте заправкой.
- Затем распределите слой моркови, снова смажьте заправкой.
- Далее выложите белки яиц, повторите заправку.
- Последний слой — натертая свекла. Обильно смажьте ее оставшейся заправкой, чтобы создать ровную поверхность.
- Посыпьте верх салата натертыми желтками. Украсьте зернами граната, которые добавят ярких красок и приятную кислинку. По краям можно рассыпать мелко нарезанный зеленый лук.
- Поставьте салат в холодильник минимум на два часа, чтобы слои хорошо пропитались.
Советы по приготовлению
- Чтобы еще больше удивить гостей, выложите салат в форме кольца или новогодней елки, используя сервировочное кольцо или простую кулинарную фантазию.
- Крем-сыр можно заменить сметаной или греческим йогуртом для более легкого варианта.
Ранее мы поделились классическим рецептом селедки под шубой по ГОСТу.