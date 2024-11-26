Рецепт селедки под шубой с яблоком, крем-сыром и гранатом

Селедка под шубой — один из главных атрибутов новогоднего застолья. Но что, если подойти к рецепту творчески? Для этого подойдет обновленный вариант классики — с добавлением свежего яблока, крем-сыра и гранатовых зерен.

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Такой пошаговый рецепт — отличный способ сделать любимую селедку под шубой не только вкусной, но и необычайно красивой. Легкая кислинка яблока и граната добавляют свежести, а крем-сыр делает блюдо воздушным и нежным. Новый год с таким салатом станет еще ярче и вкуснее!

Ингредиенты

На шесть порций:

2 филе слабосоленой сельди;

2 средние свеклы;

2 моркови;

3 картофелины;

1 зеленое яблоко («Гренни Смит»);

3 яйца;

150 г творожного крем-сыра (можно заменить мягким сливочным сыром);

3 ст. л. майонеза;

зерна 1/2 граната для украшения;

соль и перец по вкусу;

пучок зеленого лука для подачи.

Пошаговый рецепт

Отварите свеклу, морковь, картофель и яйца. Охладите, очистите от кожуры и скорлупы. Натрите свеклу, морковь, картофель и белки яиц на крупной терке. Желтки оставьте для декора. Нарежьте филе сельди мелкими кубиками. По желанию добавьте щепотку черного перца для усиления вкуса. Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Лишний сок слегка отожмите, чтобы слои не были слишком влажными. Смешайте творожный крем-сыр с 2 ст. л. майонеза. Взбейте вилкой до однородной консистенции. На плоскую тарелку выложите первый слой — натертый картофель. Слегка посолите и смажьте тонким слоем заправки. Следующий слой — сельдь. Распределите равномерно. Выложите слой натертого яблока, смажьте заправкой. Затем распределите слой моркови, снова смажьте заправкой. Далее выложите белки яиц, повторите заправку. Последний слой — натертая свекла. Обильно смажьте ее оставшейся заправкой, чтобы создать ровную поверхность. Посыпьте верх салата натертыми желтками. Украсьте зернами граната, которые добавят ярких красок и приятную кислинку. По краям можно рассыпать мелко нарезанный зеленый лук. Поставьте салат в холодильник минимум на два часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Советы по приготовлению

Чтобы еще больше удивить гостей, выложите салат в форме кольца или новогодней елки, используя сервировочное кольцо или простую кулинарную фантазию.

Крем-сыр можно заменить сметаной или греческим йогуртом для более легкого варианта.

Ранее мы поделились классическим рецептом селедки под шубой по ГОСТу.