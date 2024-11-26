Рецепт фрикаделек для супа

Суп с фрикадельками придется по вкусу всей семье. Он легкий, поэтому не создает тяжести в желудке. Вот рецепт мясных фрикаделек — 139 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 900 г свиной вырезки, два зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки черного перца, две чайные ложки соли, яйцо и половину луковицы.

Лук очистите, измельчите блендером. С помощью мясорубки из вырезки сделайте фарш. Яйцо взбейте вилкой и добавьте к фаршу, пропустите чеснок через пресс, добавьте лук, перец, соль и перемешайте все руками. Фарш готов!

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