С чем правильно сочетать мясо

Чтобы употребление мяса принесло максимальную пользу и не грозило проблемами с пищеварением, важно правильно его сочетать с другими продуктами.

Мясо является неотъемлемой составляющей здорового рациона, поскольку оно богато белком, который дает организму необходимые аминокислоты, витамины и минералы. Этот продукт на долгое время дает чувство насыщения, укрепляет мышцы и кости. Лучшим дополнением к нему станут гарниры в виде овощей или круп.

В качестве примеров можно рассмотреть несколько удачных вариантов. Например, овощное рагу идеально дополнит мясо. Однако не стоит выбирать для него продукты с большим содержанием крахмала, поскольку из-за него снижается выработка желудочного сока.

Переваривание белков, содержащихся в мясе, сама по себе непростая работа для организма. Из-за такого сочетания продуктов может возникнуть тяжесть в желудке. Наилучшими ингредиентами для рагу послужат кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, а также капуста.

Самым распространенным гарниром считаются крупы, поскольку они богаты медленными углеводами, которые долго перевариваются и дают долгосрочное чувство насыщения. Одна из самых полезных круп – гречка. В качестве дополнения к ней хорошо подойдут грибы, например, вешенки или шампиньоны, обжаренные с луком и морковью.

Еще один полезный и неочевидный вариант для сочетания с мясом – булгур с зеленью. Он питателен, содержит медленные углеводы, а также витамины группы В и минералы: калий, магний, цинк, медь, железо и другие полезные элементы. Благодаря зелени в составе повысится усвояемость мяса.

Кроме того, этот гарнир можно подать и в холодном виде. Достаточно залить булгур кипятком и дать настояться, нарезать зелень по вкусу, а затем соединить ингредиенты и остудить. Булгур также можно заменить на кускус.

Помните, что регулярное употребление свежих овощей и зелени сделает рацион по-настоящему здоровым, информирует региональное управление Роспотребнадзора.