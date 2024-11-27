Самый недорогой салат на Новый год назвали в Росстате

Специалисты Росстата сравнили стоимость ингредиентов для популярных новогодних салатов и выявили самый недорогой из них, сообщает ИА DEITA.RU.

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Близится Новый год и последующие продолжительные выходные дни. Многие традиционно готовят разнообразные салаты для праздничного застолья. Некоторые хозяйки уже начали закупать ингредиенты.

Тем временем Росстат подсчитал, сколько будет стоить самый недорогой салат на Новый год и самый дорогостоящий. Оказалось, что «Оливье» оказался наиболее дорогим салатом, учитывая его приготовление на 4 персоны. Он за год вырос в цене на 8,5%, пишет «Прайм». Четыре порции салата обойдутся семье в 553 рубля.

На втором месте рейтинга расположился другой популярный салат – «Мимоза». За год его стоимость увеличилась на 10,5% – до 277 рублей из расчёта на 4 порции. «Мимозу» готовят из отварного картофеля, рыбных консервов, моркови, отварных яиц и лука.

Ещё один традиционно новогодний салат – «Селёдка под шубой» расположился на третьем месте рейтинга. Четыре порции этого салата с рыбой обойдутся в 261 рубль. «Шуба» подорожала за год на 13,3%.

Самый недорогой салат на Новый год также назвали в Росстате – «Столичный», который готовится из куриного мяса, картофеля, яиц, зелёного горошка, моркови и солёных огурцов. Он менее других вырос в цене за 12 месяцев – 3,4%. В этом году его приготовление будет стоить 257 рублей на 4 порции.