Вкуснейший сыр в кастрюле всего за 30 минут

Что, если мы скажем, что приготовить домашний сыр можно за полчаса, используя всего несколько простых ингредиентов? "Рамблер" поделится этим способом, который станет настоящей находкой для тех, кто ценит натуральные продукты и хочет добавить в свой рацион что-то особенное.

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Почему стоит готовить сыр дома?

Натуральность. Вы контролируете состав: никакого пальмового масла, красителей или консервантов.

Вы контролируете состав: никакого пальмового масла, красителей или консервантов. Свежесть. Домашний сыр не пролежал несколько недель на полках магазина, а был приготовлен буквально перед сдачей.

Домашний сыр не пролежал несколько недель на полках магазина, а был приготовлен буквально перед сдачей. Экономия. Сыр из качественных ингредиентов, приготовленный самостоятельно, обойдется дешевле магазинного аналога.

Сыр из качественных ингредиентов, приготовленный самостоятельно, обойдется дешевле магазинного аналога. Удовольствие от процесса. Готовить сыр своими руками увлекательно.

Рецепт домашнего сыра

Ингредиенты:

1 литр цельного молока (неультрапастеризованного)

1 чайная ложка соли (по вкусу)

2 столовые ложки лимонного сока или 50 уксуса (6%)

зелень, специи или чеснок по вкусу (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Налейте молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, чтобы молоко не пригорело. Нагрейте до температуры около 80°C. Если у вас нет термометра, ориентируйтесь на появление первых пузырьков (молоко должно быть теплым, но не кипеть). Когда молоко нагрелось, добавьте лимонный сок или уксус. Сразу приступайте к процессу створажения: вы заметите, как молоко разделяется на сыворотку и творожистую массу. Это и есть основа будущего сыра. Возьмите дуршлаг, выстелите его марлей в два слоя и аккуратно вылейте традиционные кастрюли. Сыворотка уйдет, а творожная масса останется на марле. Оставьте сыр на пять-десять минут, чтобы стекла излишки жидкости. Добавьте в миску любой сыр, соль и специи или зелень по вашему вкусу. Приготовьте черный перец, сушеный базилик или мелко нарезанный укроп. Если вы хотите более сливочный вкус, добавьте ложку сметаны или сливок. Заверните сыр в марлю и аккуратно придайте ему форму, слегка сжимая руки. Можно оставить его под небольшим прессом на десять минут, если хотите более плотную текстуру.

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Как использовать домашний сыр?

Намажьте его на свежий багет и наверху добавьте меда.

Сделайте основой для салата: смешайте с помидорами, оливковым маслом и листьями базилика.

Подайте как закуску к вину, посыпав хлопьями чили или кедровыми орешками.

Добавьте в пасту или используйте как начинку для блинов.

Вопросы и советы

Почему молоко должно быть неультрапастеризованным? Лучше всего подойдет цельное молоко с жирностью 3,2% и выше. Оно даст более насыщенный вкус и хорошую текстуру. Если вы будете использовать ультрапастеризованное молоко, оно не сможет створожиться.

Как долго можно хранить? Домашний сыр хранится в холодильнике до трех-четырех дней в герметичном контейнере.

Что делать с сывороткой? Не стоит ее выливать. Она богата белком и витаминами. Ее можно использовать для выпечки, добавлять в смузи или просто пить.

Домашний сыр перевернет ваше представление о вкусе. Всего за полчаса вы можете создать свежий натуральный продукт, который украсит любое блюдо. Попробуйте приготовить его, и после вы уже не подумаете возвращаться к магазинным аналогам.

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