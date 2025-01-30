Где заказать готовую еду на день и неделю: топ-12 сервисов

По результатам исследования 2023 года, количество заказчиков готовой еды в России с 2020 года выросло в 13 раз. А согласно международным данным, к 2027 году доход от этой сферы в мире будет увеличиваться на 12,33 процентов в год. Такие внушительные цифры легко обосновать: в темпе современного мира далеко не каждый человек успевает самостоятельно готовить еду в нужных объемах, да и по стоимости готовая еда выходит немногим дороже домашней. «Лента.ру» составила список лучших сервисов по доставке еды.

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Сервисы быстрой доставки еды

Служба быстрой доставки продуктов, ориентированная на повседневные покупки. Обычно еду привозят за 15-30 минут. Доставка, как правило, платная, ее стоимость зависит от суммы покупки. Но если набрать корзину от 2000 рублей, за доставку платить не придется.

Ассортимент включает свежие продукты, замороженные товары, готовые блюда (приготовленные под брендом самой «Лавки» или ресторанов-партнеров), напитки и бытовую химию. Средняя цена на продукты:

хлеб — 50-80 рублей;

молоко — 70-90 рублей;

овощи и фрукты — 150-300 рублей за килограмм.

Сервис удобен для покупок первой необходимости, но продукты стоят немного дороже, чем в обычных супермаркетах.

Сервис доставки готовой еды из ресторанов. В отличие от «Яндекс Лавки», он фокусируется на меню именно готовых блюд из ресторанов, а не продуктов. Время и стоимость доставки зависит от типа заведения и его местоположения, но обычно составляет 30-60 минут.

Средняя стоимость заказа — 600-800 рублей на человека. Небольшая пицца стоит около 500 рублей. Суши — от 400 рублей. Бургеры — 200-400 рублей.

Сервис удобен для тех, кто хочет быстро поесть вкусной еды без лишних усилий.

«Самокат»

Предлагает быструю доставку продуктов и готовой еды, с акцентом на товары первой необходимости. Время доставки — 15-30 минут. При этом отличительная черта «Самоката» в том, что за доставку платить не нужно, вместо этого существует минимальная сумма заказа, которая действует не всегда, а только в часы пик.

Ассортимент включает свежие продукты, напитки, бытовую химию и готовые блюда. Продукты стоят немного дороже, чем в обычных магазинах:

хлеб — 50-80 рублей;

молоко — 70-90 рублей;

овощи и фрукты — 150-300 рублей за килограмм;

готовая еда — от 300 до 700 рублей.

Сервис удобен для быстрого пополнения запасов или заказа обеда.

«Купер»

Сервис доставки готовой еды из ресторанов и продуктов из всех главных продуктовых магазинов страны. Отличительная черта — возможность помимо еды заказать безрецептурные лекарства. Время доставки — 30-45 минут.

Средняя стоимость продуктов — в соответствии с ценами в супермаркетах. Блюда стоят в пределах 400-800 рублей.

«Вкусвилл»

Служба доставки продуктов с фокусом на натуральные и органические товары. «Вкусвилл» также предлагает готовую еду собственного приготовления, но в несколько меньших объемах, чем другие сервисы. Время экспресс-доставки — 30-60 минут, стоимость — 149 рублей. А вот доставка в течение дня будет бесплатной.

Продукты:

хлеб — 60-90 рублей;

молоко — 80-120 рублей;

овощи и фрукты — от 150 до 300 рублей за килограмм;

готовая еда — салаты, закуски и десерты — от 150 до 400 рублей.

«Вкусвилл» выделяется тем, что большинство продуктов в нем — натуральные и без консервантов.

Ozon Fresh

Сервис доставки продуктов и готовой еды от компании OZON предлагает широкий ассортимент готовых блюд, в том числе обеды, ужины, закуски и диетические блюда (некоторые из них привозят горячими). Кроме того, можно заказать и продукты для самостоятельного приготовления. Доставка возможна в большинстве крупных городов России, минимальная сумма заказа — от 500 рублей. Отличительная черта: заказ можно оплатить в рассрочку.

Средние цены:

готовые обеды — от 300 до 800 рублей за порцию в зависимости от блюда и типа кухни;

хлеб — 50-80 рублей;

молоко — 90-150 рублей;

овощи и фрукты — 200-350 рублей за килограмм.

FoodBand

Служба доставки с акцентом на пиццу, суши и вок. Кроме того, в FoodBand можно заказать поке и боулы, салаты, супы, закуски (например, сырные палочки, крылья барбекю, жюльен и креветки) и десерты. Много выгодных предложений для заказа на большую компанию.

Бесплатная доставка — от 2490 рублей, минимальный заказ — 745 рублей. Время доставки — от 20 до 65 минут.

Средние цены:

пицца — около 700 рублей;

роллы — 500-600 рублей;

вок — 500 рублей;

десерты — 100-250 рублей.

Сервисы доставки еды на неделю

My food

Отличительная черта этого низкокалорийные. При этом меню довольно разнообразное. А если хочется попробовать что-то новое, на сайте можно отыскать раздел Travel — в нем представлены блюда 143 стран мира.

Стоимость суточного рациона из трех блюд начинается от 700 рублей.

Level Kitchen

Второй по распространенности сервис доставки готовых рационов питания на неделю — он присутствует в 22 городах России. Ориентирован на людей, следящих за своим здоровьем, и предлагает сбалансированные блюда с контролем калорий, белков, жиров и углеводов.

Можно выбрать одну из имеющихся программ питания («Хит» — 1000 килокалорий/день, Detox — 700 килокалорий/день, «Снижение» — 750-1500 килокалорий/день, «Баланс» — 2000 килокалорий/день, «Набор» — 2500-3500 килокалорий/день). Все они рассчитаны на 4-8 приемов пищи.

Стоимость — от 717 рублей за суточный рацион (четыре блюда).

Eat and train

Ориентирован на людей, следящих за здоровьем, акцент — на спортивном питании. Каждое блюдо сбалансировано по макроэлементам, чтобы обеспечить оптимальную энергию для тренировок. Вместе с тем при готовке не используют масло и сахар, а пустые контейнеры можно сдавать не переработку.

Цены начинаются от 1394 рублей в сутки (за три приема пищи).

Good Kitchen

В этом сервисе можно выбрать один из типов рациона: спортивный, кето, детокс и сбалансированный. В блюдах не используют пшеничную муку и белый сахар. Кроме того, имеется возможность заказать бизнес-ланч в офис. Отличается простым и удобным интерфейсом сайта.

Средняя стоимость дневного рациона — от 875 рублей. В него входят четыре приема пищи.

Simply meals

Уникальность сервиса в том, что блюда просты в приготовлении, поэтому заказы в Simply meals собирают быстрее. Меню разнообразное, но более простое, чем у конкурентов, с акцентом на экономию времени, а не на обязательное соблюдение всех принципов правильного питания. В Simply meals используют и сахар, и муку, но в умеренных количествах.

Цена — от 638 рублей в день за четыре приема пищи.

Преимущества заказа готовой еды

Заказ готовой еды становится все более популярным выбором для людей, стремящихся сэкономить время и получить качественное питание без лишних трудностей.

В чем конкретно плюсы такого способа?

Экономия времени и усилий

Сейчас многие люди сталкиваются с нехваткой времени. Загруженный график, рабочие обязанности, семейные заботы — все это оставляет мало времени для приготовления пищи. Заказ готовой еды позволяет сэкономить часы, которые иначе были бы потрачены на закупку продуктов, приготовление еды и мытье посуды.

Эмоциональный комфорт и отдых

Заказ готовой еды помогает людям избежать стресса, связанного с приготовлением пищи, особенно в те дни, когда нет сил или желания готовить. Это дает возможность расслабиться, насладиться вкусной едой и провести время с близкими, не тратя его на кухонные заботы.

Разнообразие выбора

Службы доставки предлагают широкий выбор блюд на любой вкус — от домашних обедов до изысканных деликатесов. Это особенно удобно для тех, кто не умеет или не любит готовить, но при этом хочет питаться разнообразно.

Питание по потребностям

Существует множество сервисов доставки, которые предлагают питание определенного формата: низкокалорийное, вегетарианское, безглютеновое. Это актуально для людей с особыми потребностями в пище — например, тех, кто придерживается строгой диеты или страдает аллергией. Заказ готовой еды позволяет соблюдать рацион, соответствующий индивидуальным предпочтениям и требованиям.

Удобство и доступность

Благодаря современным технологиям заказывать готовую еду очень удобно. Все, что нужно, — смартфон, интернет и несколько минут для выбора блюда. Доставка тоже осуществляется за считаные минуты. К тому же многие сервисы предлагают акционные предложения и скидки, что делает заказ еще более выгодным.