Зола, деготь и салмиякки: странные, но привычные для финнов продукты

Финская кухня славится не только свежей рыбой, ягодами и традиционными пирогами. В ней есть ингредиенты, которые для неподготовленного человека звучат скорее как компоненты для промышленного производства, а не для еды. "Рамблер" расскажет о привычных для финнов продуктах, которые могут шокировать обывателя.

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Зола

Использование золы и древесного угля в кулинарии кажется странной привычкой, но у нее есть вполне логичное объяснение. В традиционной финской выпечке и молочных продуктах иногда встречается Tuhka ("тухка") — зола, добываемая из сожженных деревьев лиственных пород.

Раньше золу добавляли в тесто и молоко для снижения кислотности, что помогало дольше сохранять продукты. В определенных пропорциях она действует как консервант. Щелочные соединения, содержащиеся в золе, также придают выпечке более рыхлую текстуру, делая ее воздушной. Так, в традиционной финской кухне можно встретить фермерские сыры, например Savutofu (копченый тофу) или Leipäjuusto (лапландский сыр) и ржаной хлеб с добавлением золы.

Еще одно интересное применение — зола в соленой лакрице . Именно благодаря ей знаменитый салмиякки (о нем позже) приобрел свою узнаваемую резкость и легкий привкус аммиака.

Деготь

Фраза «если не помогает деготь, значит, уже ничто не поможет» — очень популярна в Финляндии и неспроста. В прошлом смолистый жидкий продукт использовался в качестве универсального средства от всех болезней: от лечения простуды до дезинфекции ран. Но если во многих странах его применение ограничивалось медициной, то в Финляндии он постепенно перекочевал и в гастрономию.

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Terva ("терва"), как называют ее финны, добывается из березовой коры. Он обладает насыщенным дымным ароматом. Это вещество входит в состав многих продуктов, например, в tervaleijona — газированный напиток. Также деготь применяется для приготовления шоколада, пива и даже мороженого, которое заслуживает отдельного внимания. Его вкус можно описать как смесь сладости и аромата пролежавшего в дыму бревна. Для финнов это мороженое — гастрономическое удовольствие, для туристов — один из самых необычных кулинарных экспериментов.

Салмиякки

Если финн предлагает вам попробовать Salmiakki ("салмиакки"), будьте готовы, что вы либо влюбитесь в этот продукт, либо моментально возненавидите его вкус. Все дело в ее составе: кроме органических экстрактов лакрицы, в составе содержится хлорид аммоний, который придает отличительный солоновато-металлический привкус.

Как и деготь, салмияки изначально использовались в медицинских целях — как средство от кашля. Однако оно стало настолько обыденным и часто употребляемым, что вошло в повседневный рацион. Теперь его можно найти в любом финском супермаркете, причем в самых неожиданных формах:

Традиционные черные конфеты — от мягких до экстремально твердых, состоящих из гальки.

— от мягких до экстремально твердых, состоящих из гальки. Ликеры — раствор лакричных конфет в финской водке.

— раствор лакричных конфет в финской водке. Жевательная резинка — для тех, кто любит ощущения, будто проглотил лекарство от ангины.

— для тех, кто любит ощущения, будто проглотил лекарство от ангины. Салмиакки-шоколад — самый популярный у иностранцев финский продукт.

Во многом тяга финнов к необычным продуктам обусловлена суровым климатом, в условиях которого она формировалась. Возможности для создания разнообразного питания были ограничены. Продукты приходилось согревать и носить с собой, и особым критерием было долгосрочное хранение.

Другим фактором является любовь финнов к простым, но необычным и выразительным вкусам. Здесь ценят натуральность продуктов и не боятся экспериментов с текстурой и ароматами.

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