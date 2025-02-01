Ученые ответили, что влияет на вкус кофе

Исследователи из Института пищевых систем Лейбница при Техническом университете Мюнхена приблизились к ответу на этот вопрос. Их работа, опубликованная в журнале Food Chemistry, показала, что восприятие горечи и оттенков вкуса кофе зависит не только от химического состава, но и от генетики человека.

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Многие считают, что горький вкус кофе объясняется кофеином, но на самом деле он лишь частично влияет на это ощущение. Даже без кофеина кофе остается горьким, что говорит о наличии других веществ, формирующих вкус.

Одним из таких веществ оказался мозамбиозид — соединение, которое содержится в зеленых зернах арабики. Он в 10 раз более горький, чем кофеин, и активирует два типа рецепторов горького вкуса — TAS2R43 и TAS2R46. Однако исследования показали, что во время обжарки его концентрация значительно снижается.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что во время обжарки мозамбиозид распадается на семь новых соединений, которые также обладают горьким вкусом. Их концентрация зависит от температуры и времени обжарки, а при заваривании они почти полностью переходят в напиток.

При тестировании оказалось, что некоторые из этих веществ активируют рецепторы горечи даже сильнее, чем сам мозамбиозид. Однако их количество в чашке кофе оказалось недостаточным, чтобы в одиночку вызвать сильное ощущение горечи. Только их сочетание с исходным соединением дало заметный эффект.

Почему один человек чувствует горечь сильнее, а другой — нет?

Кроме химического состава, на восприятие вкуса влияет и генетика. Исследование показало, что у людей с разными вариантами гена TAS2R43 чувствительность к горечи различается.

У некоторых испытуемых обе копии этого гена были «нерабочими», и они вообще не ощущали горечи новых соединений.

У других был один рабочий и один дефектный ген, и они воспринимали вкус умеренно-горько.

Лишь у небольшого числа людей оба гена были активными, и они чувствовали выраженную горечь.

Это объясняет, почему один и тот же кофе может казаться кому-то приятно насыщенным, а другому — слишком горьким.

Кроме того, ученые отметили, что эти гены помогают также различать тонкие вкусовые оттенки горечи и ее послевкусие.

Что это значит для будущего кофе?

« Н а ш и р е з у л ь т а т ы п о м о г а ю т л у ч ш е п о н я т ь , к а к о б ж а р к а в л и я е т н а в к у с к о ф е , и м о г у т и с п о л ь з о в а т ь с я д л я с о з д а н и я с о р т о в с р а з н ы м и в к у с о в ы м и п р о ф и л я м и » , — о т м е ч а е т в е д у щ и й и с с л е д о в а т е л ь Р о м а н Л а н г .

Эти открытия важны не только для индустрии кофе, но и для медицины. Горькие рецепторы участвуют в различных процессах организма, но их функции до сих пор изучены не полностью. Например, есть гипотезы, что они влияют на пищеварение и обмен веществ.