Подборка рецептов для праздника

Если вы хотите разнообразить семейное застолье, дружескую встречу или торжественный банкет, то эта подборка рецептов от компании «Здрава» для вас! Вдохновляйтесь, радуйте своих любимых и не забудьте добавить пикантные соусы, свежее масло, натуральный майонез и другие продукты «Здрава», которые сделают ваши блюда особенными.

Салат «Здраветто»

Состав: хурма — 1 шт., помидоры черри — 60 г, моцарелла — 120 г, микс салатов — 45 г, изюм — 20г, зерна граната — 20 г, прошутто (салями) — 80г, зерна подсолнуха — 10г.

Соус: масло подсолнечное рафинированное «Здрава» — 4 ст.л., соль, перец по вкусу, лимонный сок — 1 ч.л., горчица «Русская» «Здрава» — 2 ч.л., мед — 2 ч.л.

Приготовление: изюм промыть, обсушить, листья салата промыть, обсушить, измельчить руками. Помидоры разрезать на половинки, моцареллу нарезать на кубики, колбасу нарезать тонкими пластинками, хурму нарезать на дольки. На блюдо выкладываем листья салата, сверху помидоры черри, затем посыпаем изюмом, выкладываем нарезанный сыр, свернутые ломтики колбасы. Посыпать зернами граната. Выложить ломтики хурмы, посыпать обжаренными семечками подсолнуха и заправить соусом.

Ккал - 285 ккал

Закуска «Здравики»

Состав: соус «Сливочно-чесночный» ТМ «Здрава» — 200 г, крабовые палочки — 200 г, сыр полутвердый — 250 г, сырок плавленый «Дружба» — 180 г, яйцо вареное — 2 шт., красная слабосоленая рыба— 100−150 г.

Для украшения: оливки, яйцо вареное, перец красный, зелень укропа.

Приготовление: трем на мелкой терке крабовые палочки, сыр плавленый, сыр полутвердый и два вареных яйца. Заправляем по вкусу соусом ТМ Здрава «Сливочно-чесночный». Нарезаем слабосоленую рыбу на кубики 1,5×1,5 см. Рыбу кладем внутрь начинки и формируем колобки.

Украшение: обваливаем в натертом желтке от 2-х яиц, делаем глазки (яйцо + оливки), ротик, носик.

Ккал - 340 ккал

Свинина с овощами «От шефа»

Состав: картофель — 4 шт., шейка свиная — 300 г, лук (крупный) — 2шт., зелень петрушки — 1 пучок, морковь — 1 шт., помидоры -2 шт., сыр — 150 г, кетчуп «Томатный» «Здрава» — 3 ст. л., аджика «Здрава» — 1 ч. л., соус «4 сыра» ТМ «Здрава» — 150 г, подсолнечное рафинированное масло «Здрава», нерафинированное подсолнечное масло «Здрава» — по вкусу, соль, перец — по вкусу, приправа для мяса на выбор (желательно крупный помол и без соли), розмарин.

Приготовление: сковороду разогреть и добавить подсолнечное рафинированное масло. Добавить веточку розмарина (можно сухую), перец черный обжарить 1 минуту. Обжарить мясные медальоны (5см на 5 см и толщиной 1,5 см) на сковороде по 3 минуты с каждой стороны до появления золотой корочки, добавить лук полукольцами, довести до полуготовности. Добавить кипячёную горячую воду, чайную ложку аджики, кетчуп. Тушить 30 минут. Затем добавить морковь, нарезанную брусками толщиной 1 см и длиной 4 см, и тушить еще 15 минут. Картофель нарезать ломтиками, добавить соус «4 сыра» от «Здрава», соль, перец и оставить на 10 минут. На смазанную маслом форму выложить картофель и запекать до готовности. На треть блюда выкладываем отдельно картошку, посыпаем сыром, на вторую треть блюда отдельно выкладываем мясо с овощами и ставим в духовой шкаф на 5 минут. Перед подачей на оставшуюся треть блюда выкладываем крупно нарезанные помидоры, посыпаем полукольцами лука, зеленью, солью и добавляем нерафинированное подсолнечное масло «Здрава».

Ккал - 543 ккал

Торт «Кудрявый мальчик»

Тесто: майонез — 250 г, яйцо — 3−4 шт., сода — 1 ч.л. (погасить уксусом), сахар — 1 ст., мука — 1 ст., какао-порошок — 3 ст.л.

Глазурь: сахар — 3 ст.л., какао-порошок — 2 ст.л., молоко — 3 ст.л.

Крем: сметана — 700 г, сахар — 0,5 ст.

Приготовление: смешиваем все ингредиенты для теста. Выпекаем 2 коржа. Готовые остывшие коржи разрезаем на кубики 3×3 см и обмакиваем каждый кубик в пропитке (смешиваем 700 гр сметаны с 0,5 стаканом сахара до полного растворения сахара). Кубики складываем горкой. Приготовить глазурь (смешать все ингредиенты для глазури и поставить на огонь до полного растворения ингредиентов). Горку залить глазурью и поставить торт в холодильник. Через 1,5 — 2 часа торт готов.

Ккал - 640 ккал