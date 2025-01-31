Звезда «Постучись в мою дверь» попробовала самый дорогой завтрак в России

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел попробовала самый дорогой завтрак в России. Соответствующую информацию приводит Super.ru в своем Telegram-канале.

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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру». Известно, что в столице они продегустировали «Завтрак бурлака» из ресторана «Белуга» стоимостью 77 тысяч рублей, в который в том числе вошли «жимчики» (драники), каленые яйца и чипсоны.

Отмечается, что знаменитости остались довольны предложенными блюдами.

« Р у с с к а я к у х н я в м о й т о п т о ч н о в о й д е т » , — з а я в и л А р д у ч .

Ранее в январе сообщалось, что указанный самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал. Также он изменил состав.