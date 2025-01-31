Рецепт для похудения: пастила из яблок и меда. Едим — и килограммы уходят
Пастила из яблок и меда не только вкусная, но и полезная. Она помогает поддерживать форму во время похудения — всего 80 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- 300 г яблок;
- 1 ст. л. меда;
- Немного корицы по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю на кусочки.
- Запекаю яблоки в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. Они должны стать мягкими.
- Остужаю яблоки и измельчаю их блендером до состояния пюре.
- Добавляю мед и корицу, перемешиваю.
- Противень застилаю пергаментной бумагой и выкладываю яблочное пюре тонким слоем.
- Сушу пастилу в духовке при низкой температуре (около 70–80 градусов) примерно 5–6 часов. Важно следить, чтобы пастила не подгорела.
- Готовую пастилу остужаю и нарезаю на полоски.
Ранее сообщалось, что блины идеально подойдут для завтрака или перекуса. Их можно подавать с ягодами, нежирным йогуртом или медом, и они не вредят фигуре — всего 180 ккал на 100 г.