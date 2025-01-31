Рецепт для похудения: пастила из яблок и меда. Едим — и килограммы уходят

Пастила из яблок и меда не только вкусная, но и полезная. Она помогает поддерживать форму во время похудения — всего 80 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: пастила из яблок и меда
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Ингредиенты:

  • 300 г яблок;
  • 1 ст. л. меда;
  • Немного корицы по вкусу.

Приготовление:

  1. Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю на кусочки.
  2. Запекаю яблоки в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. Они должны стать мягкими.
  3. Остужаю яблоки и измельчаю их блендером до состояния пюре.
  4. Добавляю мед и корицу, перемешиваю.
  5. Противень застилаю пергаментной бумагой и выкладываю яблочное пюре тонким слоем.
  6. Сушу пастилу в духовке при низкой температуре (около 70–80 градусов) примерно 5–6 часов. Важно следить, чтобы пастила не подгорела.
  7. Готовую пастилу остужаю и нарезаю на полоски.

Ранее сообщалось, что блины идеально подойдут для завтрака или перекуса. Их можно подавать с ягодами, нежирным йогуртом или медом, и они не вредят фигуре — всего 180 ккал на 100 г.

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