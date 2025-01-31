Как не пересушить еду в микроволновке

Микроволновая печь есть, наверное, в каждом доме. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что еда получается горячей только снаружи, а внутри остается холодной или пересушивается.

Чтобы избежать этой проблемы, эксперты советуют обратить внимание на несколько нюансов.

Во-первых, не стоит выставлять максимальную мощность. Хотя кажется, что так блюдо разогреется быстрее, на деле это приводит к неравномерному прогреву и пересушиванию. Специалисты рекомендуют снизить мощность и увеличить время нагрева, особенно если вы разогреваете суп, пасту или другие блюда с жидкостью.

Также важно помнить, что пища может стать сухой при слишком быстром приготовлении в микроволновой печи. Поэтому можете добавить немного воды, для пасты, например, столовую ложку. После этого накройте блюдо крышкой или специальной пленкой.