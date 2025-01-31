Рецепт для похудения: молочный коктейль

Такой коктейль содержит много витаминов и минералов, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. Кроме того, он низкокалорийный и легко усваивается организмом. В 100 г всего 50 ккал.

Ингредиенты:

200 мл обезжиренного молока;

1 банан;

несколько ягод клубники (можно использовать замороженные);

немного меда или натурального подсластителя по вкусу.

Приготовление: