Рецепт для похудения: молочный коктейль. Едим — и килограммы уходят

Такой коктейль содержит много витаминов и минералов, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. Кроме того, он низкокалорийный и легко усваивается организмом. В 100 г всего 50 ккал.

Рецепт для похудения: молочный коктейль
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Ингредиенты:

  • 200 мл обезжиренного молока;
  • 1 банан;
  • несколько ягод клубники (можно использовать замороженные);
  • немного меда или натурального подсластителя по вкусу.

Приготовление:

  1. Банан очистите от кожуры и нарежьте на кусочки.
  2. Клубнику промойте и тоже нарежьте.
  3. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы.
  4. Перелейте коктейль в стакан и насладитесь его вкусом.
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