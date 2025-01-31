Рецепт для похудения: молочный коктейль. Едим — и килограммы уходят
Такой коктейль содержит много витаминов и минералов, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. Кроме того, он низкокалорийный и легко усваивается организмом. В 100 г всего 50 ккал.
Ингредиенты:
- 200 мл обезжиренного молока;
- 1 банан;
- несколько ягод клубники (можно использовать замороженные);
- немного меда или натурального подсластителя по вкусу.
Приготовление:
- Банан очистите от кожуры и нарежьте на кусочки.
- Клубнику промойте и тоже нарежьте.
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте коктейль в стакан и насладитесь его вкусом.