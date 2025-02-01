Домашние сметут этот рулет за пять минут: из яйца и фарша — вкуснятина

Если хотите приготовить вкусный ужин, который точно понравится всей семье, предлагаю сделать рулет из лаваша с фаршем и яйцом. Это сытное блюдо делается быстро, а его потрясающий вкус заставит домашних просить добавки.

Как приготовить лаваш из яйца и фарша
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Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш — 2 листа;
  • Фарш (свиной, куриный или говяжий) — 300 г;
  • Яйца вареные — 3 шт.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Сыр твердый — 100 г;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и жарьте его до готовности.
  2. Вареные яйца натрите на терке, а сыр нарежьте тонкими полосками.
  3. На раскатанный лист лаваша выложите фарш, равномерно распределите сверху яйца и посыпьте сыром.
  4. Сверните все в плотный рулет, смажьте его сверху сметаной или яйцом. Запекайте около 20 минут при 180 градусах.

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