Как приготовить лаваш из яйца и фарша

Если хотите приготовить вкусный ужин, который точно понравится всей семье, предлагаю сделать рулет из лаваша с фаршем и яйцом. Это сытное блюдо делается быстро, а его потрясающий вкус заставит домашних просить добавки.

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Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 2 листа;

Фарш (свиной, куриный или говяжий) — 300 г;

Яйца вареные — 3 шт.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Сыр твердый — 100 г;

Сметана — 2 ст. л.;

Соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и жарьте его до готовности. Вареные яйца натрите на терке, а сыр нарежьте тонкими полосками. На раскатанный лист лаваша выложите фарш, равномерно распределите сверху яйца и посыпьте сыром. Сверните все в плотный рулет, смажьте его сверху сметаной или яйцом. Запекайте около 20 минут при 180 градусах.

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