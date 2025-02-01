Семь рецептов с горохом от шеф-повара

Горох — замороженный или сушеный — это удивительный и доступный всем продукт. Он богат растительным белком, который легко усваивается и помогает поддерживать мышцы и общее состояние организма. В его составе много клетчатки, улучшающей работу пищеварительной системы и нормализующей уровень сахара в крови. Горох содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему, а также железо, необходимое для профилактики анемии. Кроме того, он богат антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалениями и преждевременным старением. Что приготовить из него, кроме знакомого многим горохового супа на копченостях? Рецептами поделился шеф-повар Руслан Миронов.

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Гороховый хумус с копченой паприкой

Сухой желтый горох — 200 г;

Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Копченая паприка — 1 ч. л;

Лимонный сок — 1 ч. л;

Соль — 1 ч. л;

Чеснок — 1 зубчик;

Вода — по необходимости.

Замочите горох на ночь, затем отварите до мягкости и остудите. В блендере смешайте горох, тахини, чеснок, лимонный сок, соль, паприку и масло. Взбивайте, постепенно добавляя воду, чтобы добиться нужной консистенции. Подавайте с овощами или лавашом.

Оладьи из зеленого горошка с мятой

Замороженный зеленый горошек — 200 г;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 3 ст. л;

Молоко — 50 мл;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Мята — 5 листиков;

Соль и перец — по вкусу;

Растительное масло — для жарки.

Горошек залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду. В блендере измельчите его с яйцом, мятой и молоком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец, перемешайте. Жарьте небольшие оладьи на разогретом масле до румяной корочки.

Пряный крем-суп из желтого гороха с кокосовым молоком

Колотый желтый горох — 200 г;

Кокосовое молоко — 400 мл;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Карри — 1 ч. л;

Куркума — 1 ч. л;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — по вкусу;

Оливковое масло — для жарки.

Отварите горох до мягкости. В сковороде обжарьте нарезанный лук, морковь и чеснок. Добавьте к овощам карри и куркуму, прогрейте пару минут. В блендере взбейте горох, овощи и кокосовое молоко до однородности. Прогрейте суп, посолите и подавайте.

Салат с горохом, авокадо и сыром фета

Зеленый горошек — 150 г;

Авокадо — 1 шт.;

Сыр фета — 100 г;

Лимонный сок — 1 ст. л;

Оливковое масло — 1 ст. л;

Руккола — горсть;

Соль и перец — по вкусу.

Горошек обдайте кипятком и остудите. Авокадо нарежьте кубиками, фету разломайте руками. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком и маслом.

Пирог с зеленым горошком и сыром

Замороженный горошек — 250 г;

Твердый сыр — 150 г;

Яйцо — 3 шт.;

Мука — 200 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Кефир — 100 мл;

Растительное масло — 3 ст. л;

Соль и специи — по вкусу.

Горошек обдайте кипятком, сыр натрите на терке. Смешайте яйца, кефир, масло, соль и специи. Добавьте муку с разрыхлителем, затем аккуратно вмешайте горошек и сыр. Выложите в форму и выпекайте 35–40 минут при 180°C.

Домашний гороховый паштет с грибами

Желтый горох — 200 г;

Шампиньоны — 150 г;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло — 1 ст. л;

Лимонный сок — 1 ч. л;

Соль и перец — по вкусу.

Горох замочите на ночь, затем отварите до мягкости. Лук и грибы нарежьте, обжарьте на масле. Взбейте в блендере горох, грибы, лук, лимонный сок, соль и перец. Подавайте с хлебом или крекерами.

Гороховое печенье с кленовым сиропом

Зеленый горошек — 150 г;

Овсяная мука — 200 г;

Кленовый сироп — 3 ст. л;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Растительное масло — 50 мл.

Горошек обдайте кипятком и измельчите в пюре. Смешайте пюре с яйцом, маслом и сиропом. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Сформируйте печенье и выпекайте при 180°C 20 минут.