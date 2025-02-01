Семь рецептов с горохом от шеф-повара

Не только суп и каша: 7 рецептов с горохом от шеф-повара
Горох — замороженный или сушеный — это удивительный и доступный всем продукт. Он богат растительным белком, который легко усваивается и помогает поддерживать мышцы и общее состояние организма. В его составе много клетчатки, улучшающей работу пищеварительной системы и нормализующей уровень сахара в крови. Горох содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему, а также железо, необходимое для профилактики анемии. Кроме того, он богат антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалениями и преждевременным старением. Что приготовить из него, кроме знакомого многим горохового супа на копченостях? Рецептами поделился шеф-повар Руслан Миронов.
Гороховый хумус с копченой паприкой
- Сухой желтый горох — 200 г;
- Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л;
- Оливковое масло — 2 ст. л;
- Копченая паприка — 1 ч. л;
- Лимонный сок — 1 ч. л;
- Соль — 1 ч. л;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Вода — по необходимости.
Замочите горох на ночь, затем отварите до мягкости и остудите. В блендере смешайте горох, тахини, чеснок, лимонный сок, соль, паприку и масло. Взбивайте, постепенно добавляя воду, чтобы добиться нужной консистенции. Подавайте с овощами или лавашом.
Оладьи из зеленого горошка с мятой
- Замороженный зеленый горошек — 200 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Мука — 3 ст. л;
- Молоко — 50 мл;
- Разрыхлитель — 1 ч. л;
- Мята — 5 листиков;
- Соль и перец — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Горошек залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду. В блендере измельчите его с яйцом, мятой и молоком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец, перемешайте. Жарьте небольшие оладьи на разогретом масле до румяной корочки.
Пряный крем-суп из желтого гороха с кокосовым молоком
- Колотый желтый горох — 200 г;
- Кокосовое молоко — 400 мл;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Карри — 1 ч. л;
- Куркума — 1 ч. л;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — по вкусу;
- Оливковое масло — для жарки.
Отварите горох до мягкости. В сковороде обжарьте нарезанный лук, морковь и чеснок. Добавьте к овощам карри и куркуму, прогрейте пару минут. В блендере взбейте горох, овощи и кокосовое молоко до однородности. Прогрейте суп, посолите и подавайте.
Салат с горохом, авокадо и сыром фета
- Зеленый горошек — 150 г;
- Авокадо — 1 шт.;
- Сыр фета — 100 г;
- Лимонный сок — 1 ст. л;
- Оливковое масло — 1 ст. л;
- Руккола — горсть;
- Соль и перец — по вкусу.
Горошек обдайте кипятком и остудите. Авокадо нарежьте кубиками, фету разломайте руками. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком и маслом.
Пирог с зеленым горошком и сыром
- Замороженный горошек — 250 г;
- Твердый сыр — 150 г;
- Яйцо — 3 шт.;
- Мука — 200 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л;
- Кефир — 100 мл;
- Растительное масло — 3 ст. л;
- Соль и специи — по вкусу.
Горошек обдайте кипятком, сыр натрите на терке. Смешайте яйца, кефир, масло, соль и специи. Добавьте муку с разрыхлителем, затем аккуратно вмешайте горошек и сыр. Выложите в форму и выпекайте 35–40 минут при 180°C.
Домашний гороховый паштет с грибами
- Желтый горох — 200 г;
- Шампиньоны — 150 г;
- Лук — 1 шт.;
- Растительное масло — 1 ст. л;
- Лимонный сок — 1 ч. л;
- Соль и перец — по вкусу.
Горох замочите на ночь, затем отварите до мягкости. Лук и грибы нарежьте, обжарьте на масле. Взбейте в блендере горох, грибы, лук, лимонный сок, соль и перец. Подавайте с хлебом или крекерами.
Гороховое печенье с кленовым сиропом
- Зеленый горошек — 150 г;
- Овсяная мука — 200 г;
- Кленовый сироп — 3 ст. л;
- Яйцо — 1 шт.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л;
- Растительное масло — 50 мл.
Горошек обдайте кипятком и измельчите в пюре. Смешайте пюре с яйцом, маслом и сиропом. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Сформируйте печенье и выпекайте при 180°C 20 минут.