Рецепт для похудения: сладкие батончики

Эти батончики богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. На порцию в 30 г приходится около 100 ккал.

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Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев;

½ стакана орехов (грецких, миндаля или фундука);

¼ стакана сухофруктов (кураги, изюма или чернослива);

2–3 столовые ложки меда;

Щепотка соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Смешайте в миске овсяные хлопья, орехи, сухофрукты и щепотку соли. В отдельной миске растопите мед на водяной бане или в микроволновке. Залейте растопленным медом сухие ингредиенты и тщательно перемешайте. Выложите полученную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте ее слоем толщиной около 1 см. Поставьте противень в духовку и выпекайте батончики 15–20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Достаньте противень из духовки и дайте батончикам остыть. Нарежьте их на порционные кусочки.

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