Рецепт для похудения: сладкие батончики. Едим — и килограммы уходят

Эти батончики богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. На порцию в 30 г приходится около 100 ккал.

Рецепт для похудения: сладкие батончики
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Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев;
  • ½ стакана орехов (грецких, миндаля или фундука);
  • ¼ стакана сухофруктов (кураги, изюма или чернослива);
  • 2–3 столовые ложки меда;
  • Щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. Смешайте в миске овсяные хлопья, орехи, сухофрукты и щепотку соли.
  3. В отдельной миске растопите мед на водяной бане или в микроволновке.
  4. Залейте растопленным медом сухие ингредиенты и тщательно перемешайте.
  5. Выложите полученную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте ее слоем толщиной около 1 см.
  6. Поставьте противень в духовку и выпекайте батончики 15–20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
  7. Достаньте противень из духовки и дайте батончикам остыть.
  8. Нарежьте их на порционные кусочки.

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