Рецепт для похудения: сладкие батончики. Едим — и килограммы уходят
Эти батончики богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. На порцию в 30 г приходится около 100 ккал.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- ½ стакана орехов (грецких, миндаля или фундука);
- ¼ стакана сухофруктов (кураги, изюма или чернослива);
- 2–3 столовые ложки меда;
- Щепотка соли.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Смешайте в миске овсяные хлопья, орехи, сухофрукты и щепотку соли.
- В отдельной миске растопите мед на водяной бане или в микроволновке.
- Залейте растопленным медом сухие ингредиенты и тщательно перемешайте.
- Выложите полученную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте ее слоем толщиной около 1 см.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте батончики 15–20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
- Достаньте противень из духовки и дайте батончикам остыть.
- Нарежьте их на порционные кусочки.
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