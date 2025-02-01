Рецепт минтая под сырной шапочкой

Минтай под сырной корочкой получается нежным и сочным, а сырная шапочка придает ему аппетитный вид и пикантный вкус. Это простое и вкусное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

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Ингредиенты:

500 г филе минтая;

100 г твердого сыра;

Два яйца;

Соль, перец, приправы по вкусу;

Немного растительного масла для смазывания формы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Филе минтая промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и оставьте мариноваться на 15–20 минут. В это время натрите сыр на крупной терке. Взбейте яйца в миске до однородности. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите кусочки минтая в форму. Залейте минтай взбитыми яйцами. Сверху посыпьте натертым сыром. Поставьте форму в духовку и запекайте 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Достаньте готовое блюдо из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте минтай под сырной шапочкой с овощным салатом или картофельным пюре.

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