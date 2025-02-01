Рецепт минтая под сырной шапочкой

Обалденный минтай под сырной шапочкой: безумно вкусное блюдо на ужин
Минтай под сырной корочкой получается нежным и сочным, а сырная шапочка придает ему аппетитный вид и пикантный вкус. Это простое и вкусное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- 500 г филе минтая;
- 100 г твердого сыра;
- Два яйца;
- Соль, перец, приправы по вкусу;
- Немного растительного масла для смазывания формы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Филе минтая промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
- В это время натрите сыр на крупной терке.
- Взбейте яйца в миске до однородности.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите кусочки минтая в форму.
- Залейте минтай взбитыми яйцами.
- Сверху посыпьте натертым сыром.
- Поставьте форму в духовку и запекайте 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
- Достаньте готовое блюдо из духовки и дайте ему немного остыть.
- Подавайте минтай под сырной шапочкой с овощным салатом или картофельным пюре.
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