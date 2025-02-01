Обалденный минтай под сырной шапочкой: безумно вкусное блюдо на ужин

Минтай под сырной корочкой получается нежным и сочным, а сырная шапочка придает ему аппетитный вид и пикантный вкус. Это простое и вкусное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт минтая под сырной шапочкой
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Ингредиенты:

  • 500 г филе минтая;
  • 100 г твердого сыра;
  • Два яйца;
  • Соль, перец, приправы по вкусу;
  • Немного растительного масла для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. Филе минтая промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
  3. В это время натрите сыр на крупной терке.
  4. Взбейте яйца в миске до однородности.
  5. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите кусочки минтая в форму.
  6. Залейте минтай взбитыми яйцами.
  7. Сверху посыпьте натертым сыром.
  8. Поставьте форму в духовку и запекайте 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
  9. Достаньте готовое блюдо из духовки и дайте ему немного остыть.
  10. Подавайте минтай под сырной шапочкой с овощным салатом или картофельным пюре.

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