Как сделать оладьи пышными

Почему оладьи на кефире не получаются пышными? Проблем может быть несколько: для теста были выбраны холодные продукты. Возьмите за правило, что перед началом готовки следует прогреть кефир до состояния комнатной температуры. Также не нужно интенсивно размешивать тесто. Как только оно стало густым и однородным, убирайте венчик.

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Для готовки вам понадобится

Пшеничная мука — 0,5 кг;

Сахар-песок — несколько столовых ложек;

Соль — крупная щепотка;

Сода — 1/2 столовой ложки без горки;

Подсолнечное масло — столовая ложка;

Кефир — 0,5 л.

Способ приготовления

В кефир добавить сухие ингредиенты. После — растительное масло. Можно приступать к жарке. Хорошо раскалите сковороду. С помощью столовой ложки выложите тесто на сковороду. На поверхности оладий должны образоваться пузырьки, а нижняя часть должна приобрести золотистый оттенок. Как только это произойдет — переворачивайте лепешку. Продолжайте жарить еще 30 секунд. Приятного аппетита!

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