Рецепт для похудения: творожные пирожные. Едим — и килограммы уходят

Эти творожные пирожные богаты белком, клетчаткой и витаминами, что делает их отличным выбором для перекуса во время похудения. Они также содержат мало калорий, что позволяет наслаждаться ими без вреда для фигуры. В порции 50 г всего 70 ккал.

Рецепт для похудения: творожные пирожные
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • 200 г обезжиренного творога;
  • 1 спелое яблоко;
  • 1 яйцо;
  • 3–4 ст. л. овсяных хлопьев;
  • корица по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородности.
  3. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
  4. Смешайте творог, яблоко, яйцо и овсяные хлопья. Добавьте корицу по вкусу.
  5. Сформируйте небольшие лепешки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте пирожные в духовке 20–25 минут, пока они не станут золотистыми.
  7. Достаньте пирожные из духовки и дайте им немного остыть.
  8. Подавайте пирожные с чаем или кофе.