Рецепт для похудения: творожные пирожные

Эти творожные пирожные богаты белком, клетчаткой и витаминами, что делает их отличным выбором для перекуса во время похудения. Они также содержат мало калорий, что позволяет наслаждаться ими без вреда для фигуры. В порции 50 г всего 70 ккал.

Ингредиенты:

200 г обезжиренного творога;

1 спелое яблоко;

1 яйцо;

3–4 ст. л. овсяных хлопьев;

корица по вкусу.

Приготовление: