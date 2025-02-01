Рецепт для похудения: творожные пирожные. Едим — и килограммы уходят
Эти творожные пирожные богаты белком, клетчаткой и витаминами, что делает их отличным выбором для перекуса во время похудения. Они также содержат мало калорий, что позволяет наслаждаться ими без вреда для фигуры. В порции 50 г всего 70 ккал.
Ингредиенты:
- 200 г обезжиренного творога;
- 1 спелое яблоко;
- 1 яйцо;
- 3–4 ст. л. овсяных хлопьев;
- корица по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородности.
- Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
- Смешайте творог, яблоко, яйцо и овсяные хлопья. Добавьте корицу по вкусу.
- Сформируйте небольшие лепешки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте пирожные в духовке 20–25 минут, пока они не станут золотистыми.
- Достаньте пирожные из духовки и дайте им немного остыть.
- Подавайте пирожные с чаем или кофе.