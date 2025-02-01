Необычный ужин в духовке — белая рыба в кокосовом молоке с овощами
Готовим простой ужин в духовке, который вряд ли оставит кого-то равнодушным. Белая рыба в кокосовом молоке с овощами — отличный вариант для любителей легких приемов пищи и необычных сочетаний. Попробуйте!
Для готовки вам понадобится
- Филе белой рыбы — 2 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Кокосовое молоко — 250 мл
- Черный перец — 1/3 чайной ложки
- Молотый имбирь — 1/2 чайной ложки
- Сушеный чеснок — 1/2 чайной ложки
Способ приготовления
- Картофель и морковь превратить в небольшие кубики.
- Нарезать лук мелкими кусочками.
- На хорошо разогретой сковороде пассеровать лук до золотистого цвета. Затем добавить картофель и морковь. Подержать на огне примерно 10 минут.
- Вылить в сковороду кокосовое молоко, добавить пряности. Тушить до полуготовности овощей.
- Разогреть духовой шкаф до 200 градусов.
- В форму для запекания вылить содержимое сковородки. Поверх выложить рыбу. Подержать в духовке 15–20 минут. Приятного аппетита!