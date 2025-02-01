Необычный ужин в духовке — белая рыба в кокосовом молоке с овощами

Готовим простой ужин в духовке, который вряд ли оставит кого-то равнодушным. Белая рыба в кокосовом молоке с овощами — отличный вариант для любителей легких приемов пищи и необычных сочетаний. Попробуйте!

Необычный ужин в духовке: белая рыба в кокосовом молоке
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Для готовки вам понадобится

  • Филе белой рыбы — 2 шт.
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Кокосовое молоко — 250 мл
  • Черный перец — 1/3 чайной ложки
  • Молотый имбирь — 1/2 чайной ложки
  • Сушеный чеснок — 1/2 чайной ложки

Способ приготовления

  1. Картофель и морковь превратить в небольшие кубики.
  2. Нарезать лук мелкими кусочками.
  3. На хорошо разогретой сковороде пассеровать лук до золотистого цвета. Затем добавить картофель и морковь. Подержать на огне примерно 10 минут.
  4. Вылить в сковороду кокосовое молоко, добавить пряности. Тушить до полуготовности овощей.
  5. Разогреть духовой шкаф до 200 градусов.
  6. В форму для запекания вылить содержимое сковородки. Поверх выложить рыбу. Подержать в духовке 15–20 минут. Приятного аппетита!