Необычный ужин в духовке: белая рыба в кокосовом молоке

Готовим простой ужин в духовке, который вряд ли оставит кого-то равнодушным. Белая рыба в кокосовом молоке с овощами — отличный вариант для любителей легких приемов пищи и необычных сочетаний. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

Филе белой рыбы — 2 шт.

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Кокосовое молоко — 250 мл

Черный перец — 1/3 чайной ложки

Молотый имбирь — 1/2 чайной ложки

Сушеный чеснок — 1/2 чайной ложки

Способ приготовления