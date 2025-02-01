Готовим куриное филе под шубой

По-настоящему быстрый ужин — это когда вы не только тратите минимум времени на подготовку ингредиентов, но и не стоите у плиты. Все это возможно, если запланировать на вечер запечь куриное филе под шубой из овощей.

Ингредиенты:

куриное филе — 4 шт.;

томаты — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

пармезан, специи, майонез — по вкусу.

Белое мясо курицы обработать тендерайзером или кулинарным молотком, обсыпать с обеих сторон смесью соли с перцем и оставить на четверть часа в закрытой емкости. Лук порезать четвертинками колец, пассеровать в масле до прозрачности. Затем добавить в зажарку измельченную на крупной терке морковь. Перемешать, посолить и тушить на маленьком огне под крышкой 5–7 минут. Застелить противень силиконовым ковриком, выложить филе, сверху на каждое распределить зажарку, уложить ломтик помидора, обильно смазать майонезом и поставить в разогретую духовку на полчаса. Затем достать противень, присыпать каждую порцию тертым сыром и убрать в духовой шкаф еще на четверть часа. Подавать с гарниром из макарон, вареного картофеля, пюре или риса.