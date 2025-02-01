Рецепт экзотического салата «Амазонка»

Хозяйки, которые любят собирать за столом друзей и родных, всегда хотят удивить их своими кулинарными шедеврами. Но порой бывает непросто найти интересный рецепт. Мы предлагаем вам попробовать приготовить салат «Амазонка».

Ингредиенты:

отварная курица — 350 г;

свежие шампиньоны — 250 г;

репчатый лук — 1 шт.;

свежий огурец — 250 г;

полутвердый сыр — 200 г;

консервированный ананас — 1 банка;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

яйца — 4 шт.;

майонез — по вкусу.

Приготовление:

Салат выкладывается слоями. Вот как нужно выкладывать слои в правильном порядке: