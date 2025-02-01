Рецепт экзотического салата «Амазонка»

Салат «Амазонка» — находка для хозяек: гости точно будут выпрашивать рецепт
Хозяйки, которые любят собирать за столом друзей и родных, всегда хотят удивить их своими кулинарными шедеврами. Но порой бывает непросто найти интересный рецепт. Мы предлагаем вам попробовать приготовить салат «Амазонка».
Ингредиенты:
- отварная курица — 350 г;
- свежие шампиньоны — 250 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- свежий огурец — 250 г;
- полутвердый сыр — 200 г;
- консервированный ананас — 1 банка;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- яйца — 4 шт.;
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
Салат выкладывается слоями. Вот как нужно выкладывать слои в правильном порядке:
- Нарезанная кубиками отварная курица, сверху сделать сеточку из майонеза.
- Обжаренные на растительном масле шампиньоны с мелко нарезанным луком, сверху также сделать сеточку из майонеза.
- Тертые яйца и снова сеточка из майонеза.
- Нарезанные кубиками огурцы.
- Тертый сыр и сеточка из майонеза.
- Нарезанный кубиками ананас.