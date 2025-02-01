Салат «Амазонка» — находка для хозяек: гости точно будут выпрашивать рецепт

Хозяйки, которые любят собирать за столом друзей и родных, всегда хотят удивить их своими кулинарными шедеврами. Но порой бывает непросто найти интересный рецепт. Мы предлагаем вам попробовать приготовить салат «Амазонка».

Рецепт экзотического салата «Амазонка»
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Ингредиенты:

  • отварная курица — 350 г;
  • свежие шампиньоны — 250 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • свежий огурец — 250 г;
  • полутвердый сыр — 200 г;
  • консервированный ананас — 1 банка;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

Салат выкладывается слоями. Вот как нужно выкладывать слои в правильном порядке:

  1. Нарезанная кубиками отварная курица, сверху сделать сеточку из майонеза.
  2. Обжаренные на растительном масле шампиньоны с мелко нарезанным луком, сверху также сделать сеточку из майонеза.
  3. Тертые яйца и снова сеточка из майонеза.
  4. Нарезанные кубиками огурцы.
  5. Тертый сыр и сеточка из майонеза.
  6. Нарезанный кубиками ананас.