Рецепт пышных оладий на кефире без яиц

Мечтаете приготовить толстые оладушки, но каждый раз что-то идет не так? Рассказываем, почему оладьи не получаются пышными, и делимся рецептом оладий на кефире без яиц с секретами приготовления. Следуйте простой инструкции, и аппетитное воздушное лакомство вам гарантировано!

Ингредиенты

Кефир любой жирности — 500 мл

Пшеничная мука — 2 стакана

Сода — 1 ч. л.

Сахар — 2–4 ст. л. (регулируйте на свой вкус)

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — сколько уйдет

Способ приготовления

Заранее извлеките кефир из холодильника, чтобы он нагрелся при комнатной температуре. Именно это обеспечит вам более однородную консистенцию теста и ускорит процесс вступления соды в реакцию.

Перелейте кефир в глубокую миску, добавьте сахар и соль, перемешайте. Далее всейте муку. Обязательно просеивайте, а не просто засыпайте муку: так мука насытится кислородом, а потому и тесто поднимется при жарке.

Вводите муку порционно, помешивая в процессе, чтобы отрегулировать консистенцию теста. Тесто должно напоминать очень жирную сметану, так что муки может потребоваться чуть больше или меньше. Замесите однородную массу. Вмешайте в тесто соду и оставьте минут на пять, до появления пузырьков.

Хорошо разогрейте антипригарную сковородку на плите. Влейте немного растительного масла и с помощью столовой ложки выложите тесто, формируя оладушки. Убавьте огонь до среднего и жарьте оладьи до появления румяной корочки, затем переверните и снова обжарьте до румяности. В процессе жарки сковороду можно накрыть крышкой, чтобы оладьи лучше пропеклись внутри.