Как правильно выбирать консервированные овощи зимой

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», поделилась полезными советами по выбору овощных консервов.

Врач посоветовала при покупке консервации учитывать условия ее хранения. Не стоит брать банки, которые стояли на морозе или в слишком теплом отделе магазина. Обязательно надо проверять срок годности, указанный на дне или крышке упаковки.

Предпочтительно выбирать консервы, произведенные летом или осенью, что увеличивает вероятность использования производителем свежих овощей. Если на упаковке указаны осень или зима, возможно, овощи успели полежать на складе.

Важно также обращать внимание на внешний вид банки: на ней не должно быть больших вмятин или повреждений, которые могут привести к попаданию в упаковку болезнетворных бактерий. Если банка вздута, это может указывать на наличие ботулизма – опасной пищевой инфекции.

Чтобы убедиться в безопасности продукта, можно провести проверку в домашних условиях – положить банку в горячую воду. Если она всплывает или появляются пузырьки, лучше ее выбросить.

Екатерина Кашух также советует внимательно читать состав – идеальный вариант включает только овощи, воду, сахар и соль, без консервантов и усилителей вкуса.

При открытии банки стоит обратить внимание на содержимое: небольшие изменения цвета допустимы, но, если виден белый налет, помутнение раствора или чувствуется неприятный запах, лучше не употреблять такой продукт.

Открытые консервы нужно хранить правильно: следует переложить содержимое в стеклянную или металлическую емкость, убрать в холодильник и использовать в течение рекомендуемого производителем срока.