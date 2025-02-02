Как правильно замораживать ягоды и чем они полезны

Спасают зимой: польза замороженных ягод и способы их употребления
Многие ягоды растут только в теплое время года, поэтому зимой цены на свежие плоды могут ощутимо бить по кошельку. Альтернативой им могут стать замороженные ягоды, вес и стоимость которых существенно отличаются в лучшую сторону. Полезны ли такие плоды и как их употреблять, чтобы получить максимальное количество витаминов, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.
По его словам, основная масса питательных веществ в замороженных ягодах сохраняется, если для их заготовки используется метод шоковой заморозки.
В этом случае в них удается сохранить большую часть витаминов и антиоксидантов. Но если применяется постепенная заморозка, то с большей степенью вероятности польза от таких ягод исчезнет, — объяснил эксперт.
Чтобы получить максимум витаминов из замороженных плодов, для начала их нужно разморозить.
Их можно употреблять в пищу, когда они достигнут комнатной температуры. Также ягоды можно применять в кулинарии, — отметил собеседник «ВМ».
В случае употребления плодов сразу же после их разморозки сохранится максимум пользы. Однако практичнее всего будет сделать на их основе напитки.
Чаще всего это компоты и морсы. Иногда замороженные ягоды добавляют в различные продукты питания, — добавил Поляков.
В зимний период люди часто покупают не только ягоды, но и овощи, подвергнутые заморозке. При этом блюда из них становятся более диетическими. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, в чем заключаются плюсы такой пищи и как сделать ее еще полезнее.