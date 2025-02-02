Как правильно замораживать ягоды и чем они полезны

Многие ягоды растут только в теплое время года, поэтому зимой цены на свежие плоды могут ощутимо бить по кошельку. Альтернативой им могут стать замороженные ягоды, вес и стоимость которых существенно отличаются в лучшую сторону. Полезны ли такие плоды и как их употреблять, чтобы получить максимальное количество витаминов, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

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По его словам, основная масса питательных веществ в замороженных ягодах сохраняется, если для их заготовки используется метод шоковой заморозки.

В э т о м с л у ч а е в н и х у д а е т с я с о х р а н и т ь б о л ь ш у ю ч а с т ь в и т а м и н о в и а н т и о к с и д а н т о в . Н о е с л и п р и м е н я е т с я п о с т е п е н н а я з а м о р о з к а , т о с б о л ь ш е й с т е п е н ь ю в е р о я т н о с т и п о л ь з а о т т а к и х я г о д и с ч е з н е т , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Чтобы получить максимум витаминов из замороженных плодов, для начала их нужно разморозить.

И х м о ж н о у п о т р е б л я т ь в п и щ у , к о г д а о н и д о с т и г н у т к о м н а т н о й т е м п е р а т у р ы . Т а к ж е я г о д ы м о ж н о п р и м е н я т ь в к у л и н а р и и , — о т м е т и л с о б е с е д н и к « В М » .

В случае употребления плодов сразу же после их разморозки сохранится максимум пользы. Однако практичнее всего будет сделать на их основе напитки.

Ч а щ е в с е г о э т о к о м п о т ы и м о р с ы . И н о г д а з а м о р о ж е н н ы е я г о д ы д о б а в л я ю т в р а з л и ч н ы е п р о д у к т ы п и т а н и я , — д о б а в и л П о л я к о в .

В зимний период люди часто покупают не только ягоды, но и овощи, подвергнутые заморозке. При этом блюда из них становятся более диетическими. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, в чем заключаются плюсы такой пищи и как сделать ее еще полезнее.