Рецепт для похудения: конфеты. Едим — и килограммы уходят

Эти конфеты богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. Всего 70 ккал на 20 г.

Рецепт для похудения: конфеты
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Ингредиенты:

  • 100 г фиников;
  • 80 г миндаля;
  • 30 г кешью;
  • щепотка ванильного порошка;
  • немного лимонного сока.

Приготовление:

  1. Замочите миндаль на несколько часов или на ночь, чтобы он стал мягче.
  2. Измельчите финики в блендере до получения однородной массы.
  3. Добавьте к финикам лимонный сок, ванильный порошок и измельченный миндаль. Перемешайте все ингредиенты до получения липкой массы.
  4. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и обваляйте их в измельченных кешью.
  5. Поставьте конфеты в холодильник на несколько часов, чтобы они затвердели.
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