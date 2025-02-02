Рецепт для похудения: конфеты. Едим — и килограммы уходят
Эти конфеты богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. Всего 70 ккал на 20 г.
Ингредиенты:
- 100 г фиников;
- 80 г миндаля;
- 30 г кешью;
- щепотка ванильного порошка;
- немного лимонного сока.
Приготовление:
- Замочите миндаль на несколько часов или на ночь, чтобы он стал мягче.
- Измельчите финики в блендере до получения однородной массы.
- Добавьте к финикам лимонный сок, ванильный порошок и измельченный миндаль. Перемешайте все ингредиенты до получения липкой массы.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и обваляйте их в измельченных кешью.
- Поставьте конфеты в холодильник на несколько часов, чтобы они затвердели.