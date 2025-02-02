Рецепт для похудения: конфеты

Эти конфеты богаты клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает их отличным перекусом для тех, кто следит за фигурой. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья. Всего 70 ккал на 20 г.

Ингредиенты:

100 г фиников;

80 г миндаля;

30 г кешью;

щепотка ванильного порошка;

немного лимонного сока.

Приготовление: