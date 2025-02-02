Весь мир познается в еде: почему стало модно экспериментировать с продуктами
В разных странах стремительно набирает популярность тренд — проводить смелые эксперименты с продуктами: например, в Америке стали подавать соленые огурцы с блестками. «Вечерняя Москва» выяснила, что стоит за такой модой.
Какими бы рецептами дитя ни тешилось
Историк русской кухни Павел Сюткин отметил, что процесс готовки всегда был неким экспериментом. Кто бы 400 лет назад мог подумать, что люди начнут есть пиццу с ананасами.
Не существует ни одной кухни мира, которая бы за столько лет не претерпела каких-либо изменений, — отмечает Сюткин. — Даже наша русская кухня постоянно менялась и никогда не стояла на месте. Людям стоит это просто принять. В этом не должно быть никаких проблем.
Кухня всегда оставалась полем для экспериментов, главное — не переборщить с ингредиентами.
Невозможно тысячу лет варить щи с капустой. Конечно же, даже этот суп по сравнению с прошлой его версией сильно изменился, — говорит «ВМ» Павел Сюткин. — Как меняется мода, так меняется и кухня. Всю свою невероятно большую историю кулинария старается совмещать в себе абсолютно разные ингредиенты, которые ранее казались несовместимыми.
Законодатели интернет-кулинарии
От попкорна с маринованными огурцами до мороженого с острыми перчиками халапеньо — все это вызывает ажиотаж у пользователей соцсетей. Неудивительно, что кулинарные изощрения стали визитной карточкой многих звезд.
Американская певица Дуа Липа полюбила арбуз с острым соусом и коктейль, состоящий из нескольких «легких» ингредиентов — сладкой газировки, маринованных огурцов и рассола от острых перцев, желательно халапеньо. Пара легких движений и — готово! Можно пить и «наслаждаться». Все детали готовки певица подробно показывает в личном интернет-блоге, и сотни людей, вторя трендам, стараются повторить такой пищевой эксперимент.
Американская молодежь крайне заинтересовалась солеными огурцами. Сам продукт не нов, но зарубежные пользователи сети решили попробовать добавлять в баночки пищевые блестки! Моду подхватили. Сверкающую закуску стали добавлять практически во все блюда — от бутербродов до сладких кексов.
Не имеет прав на существование
А вот ресторатор Сергей Миронов отметил, что так популярные в интернете рецепты никогда не смогут стать частью меню даже самого простого кафе.
Все эти фантазии с простыми продуктами абсолютно ужасны, — отмечает Миронов. — Я не могу представить, чтобы кто-то из квалифицированных рестораторов мог бы добавить в меню своего кафе или ресторана блюдо из интернета. Во многих случаях все эти «изыски» не требуют никаких познаний в сфере кулинарии. Люди позабыли, что даже тут нужно применять научный подход.
Даже блогеры против
Кулинарный блогер Виталий «Покашеварим» отметил, что пытался пробовать некоторые «популярные» интернет-рецепты, однако успехом это не закончилось.
Это безумие, и оно портит всю культуру еды, — восклицает «Покашеварим». — По большому счету с готовкой еды и тем, с чем ее можно комбинировать, должны экспериментировать только профессиональные повара. Другие не имеют права этого делать.
По словам блогера, домашние опыты с едой не должны становиться публичными, распространяясь в сети.
Это безумие и чудачество, которое может только навредить здоровью людей, — объясняет Виталий «Покашеварим».
Опасные опыты
Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что регулярное употребление коктейля Дуа Липы может вызвать серьезные проблемы с желудком.
В импортных газировках содержится большое количество газов, лимонного сока. Даже одна бутылка напитка негативно сказывается на здоровье, — отмечает Звонков. — Коэффициент остроты этих перцев считается одним из самых высоких. В совокупности ингредиентов этот «чудо-напиток» буквально уничтожает человеческий желудок и вызывает заболевания.
Кстати
Самыми необычными вкусовыми сочетаниями обладают такие пары продуктов, как, например, дыня с ветчиной, пицца с ананасами, клубника с пармезаном или белый шоколад с черной икрой. Такие эксперименты с едой безопасны и уже давно зарекомендовали себя на «большой» кухне.
Прямая речь
Ирина Крохмаль, психолог:
В Индии есть джем, в котором сочетаются сразу пять разных вкусов: сладкий, острый, кислый, вяжущий и горький. Такое сочетание взбадривает языковые рецепторы и, как следствие, мозг. От такого яства человек активнее исследует среду обитания. Индия от нас далеко, поэтому в наших широтах кто-то импровизирует как может. Может быть, сегодня молодежь склонна к новаторским идеям. Скорее всего, неосознанно, но они создают полезные для себя продукты. Ничего страшного в этой тенденции не вижу.