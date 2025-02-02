Почему стало модно экспериментировать с продуктами

В разных странах стремительно набирает популярность тренд — проводить смелые эксперименты с продуктами: например, в Америке стали подавать соленые огурцы с блестками. «Вечерняя Москва» выяснила, что стоит за такой модой.

Какими бы рецептами дитя ни тешилось

Историк русской кухни Павел Сюткин отметил, что процесс готовки всегда был неким экспериментом. Кто бы 400 лет назад мог подумать, что люди начнут есть пиццу с ананасами.

Н е с у щ е с т в у е т н и о д н о й к у х н и м и р а , к о т о р а я б ы з а с т о л ь к о л е т н е п р е т е р п е л а к а к и х - л и б о и з м е н е н и й , — о т м е ч а е т Сюткин. — Даже наша русская кухня постоянно менялась и никогда не стояла на месте. Людям стоит это просто принять. В этом не должно быть никаких проблем.

Кухня всегда оставалась полем для экспериментов, главное — не переборщить с ингредиентами.

Н е в о з м о ж н о т ы с я ч у л е т в а р и т ь щ и с к а п у с т о й . К о н е ч н о ж е , д а ж е э т о т с у п п о с р а в н е н и ю с п р о ш л о й е г о в е р с и е й с и л ь н о и з м е н и л с я , — г о в о р и т « В М » Павел Сюткин. — Как меняется мода, так меняется и кухня. Всю свою невероятно большую историю кулинария старается совмещать в себе абсолютно разные ингредиенты, которые ранее казались несовместимыми.

Законодатели интернет-кулинарии

От попкорна с маринованными огурцами до мороженого с острыми перчиками халапеньо — все это вызывает ажиотаж у пользователей соцсетей. Неудивительно, что кулинарные изощрения стали визитной карточкой многих звезд.

Американская певица Дуа Липа полюбила арбуз с острым соусом и коктейль, состоящий из нескольких «легких» ингредиентов — сладкой газировки, маринованных огурцов и рассола от острых перцев, желательно халапеньо. Пара легких движений и — готово! Можно пить и «наслаждаться». Все детали готовки певица подробно показывает в личном интернет-блоге, и сотни людей, вторя трендам, стараются повторить такой пищевой эксперимент.

Американская молодежь крайне заинтересовалась солеными огурцами. Сам продукт не нов, но зарубежные пользователи сети решили попробовать добавлять в баночки пищевые блестки! Моду подхватили. Сверкающую закуску стали добавлять практически во все блюда — от бутербродов до сладких кексов.

Не имеет прав на существование

А вот ресторатор Сергей Миронов отметил, что так популярные в интернете рецепты никогда не смогут стать частью меню даже самого простого кафе.

В с е э т и ф а н т а з и и с п р о с т ы м и п р о д у к т а м и а б с о л ю т н о у ж а с н ы , — о т м е ч а е т Миронов. — Я не могу представить, чтобы кто-то из квалифицированных рестораторов мог бы добавить в меню своего кафе или ресторана блюдо из интернета. Во многих случаях все эти «изыски» не требуют никаких познаний в сфере кулинарии. Люди позабыли, что даже тут нужно применять научный подход.

Даже блогеры против

Кулинарный блогер Виталий «Покашеварим» отметил, что пытался пробовать некоторые «популярные» интернет-рецепты, однако успехом это не закончилось.

Э т о б е з у м и е , и о н о п о р т и т в с ю к у л ь т у р у е д ы , — в о с к л и ц а е т « П о к а ш е в а р и м » . — П о б о л ь ш о м у с ч е т у с г о т о в к о й е д ы и т е м , с ч е м е е м о ж н о к о м б и н и р о в а т ь , д о л ж н ы э к с п е р и м е н т и р о в а т ь т о л ь к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е п о в а р а . Д р у г и е н е и м е ю т п р а в а э т о г о д е л а т ь .

По словам блогера, домашние опыты с едой не должны становиться публичными, распространяясь в сети.

Э т о б е з у м и е и ч у д а ч е с т в о , к о т о р о е м о ж е т т о л ь к о н а в р е д и т ь з д о р о в ь ю л ю д е й , — о б ъ я с н я е т В и т а л и й « П о к а ш е в а р и м » .

Опасные опыты

Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что регулярное употребление коктейля Дуа Липы может вызвать серьезные проблемы с желудком.

В и м п о р т н ы х г а з и р о в к а х с о д е р ж и т с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о г а з о в , л и м о н н о г о с о к а . Д а ж е о д н а б у т ы л к а н а п и т к а н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а з д о р о в ь е , — о т м е ч а е т Звонков. — Коэффициент остроты этих перцев считается одним из самых высоких. В совокупности ингредиентов этот «чудо-напиток» буквально уничтожает человеческий желудок и вызывает заболевания.

Кстати

Самыми необычными вкусовыми сочетаниями обладают такие пары продуктов, как, например, дыня с ветчиной, пицца с ананасами, клубника с пармезаном или белый шоколад с черной икрой. Такие эксперименты с едой безопасны и уже давно зарекомендовали себя на «большой» кухне.

Прямая речь

Ирина Крохмаль, психолог: