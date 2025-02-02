Что приготовить из авокадо: три пошаговых рецепта

Что приготовить из авокадо: 3 пошаговых рецепта
Блюда оценят даже те, кто не любит этот продукт.
На родине авокадо, в Мексике, его ели ацтеки, майя, ольмеки и ещё более древние и неизвестные нам народы. Если вы приедете в эту страну сегодня, то точно услышите слово «гуакамоле» — такую закуску из плода подают во всех местных кафе и ресторанчиках.
Слава авокадо давно преодолела границы Мексики. Это один из традиционных компонентов роллов во всём мире и изюминка большого количества салатов.
Авокадо не только древний, но и здоровый продукт. В нём много ненасыщенных жиров, снижающих риск заболевания сосудов. Около 200 г плода в день обеспечивают половину нормы веществ для строительства здоровых клеток крови.
«Говорят, чтобы полюбить какой-то продукт, нужно уметь его готовить», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
3 рецепта
Бомбочки из авокадо в беконе
Вкусные шарики из авокадо в окружении кусочков хрустящего поджаренного бекона — восхитительная холодная закуска.
Ингредиенты:
- ломтики бекона — 12 шт.;
- авокадо — 2 шт.;
- сливочный сыр — 85 г;
- лайм — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- красный лук — 1/4 шт.;
- перец халапеньо — 1 небольшой стручок;
- свежая кинза — 50 г;
- тмин — 1 ч. л.;
- молотый чили — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите авокадо, удалите косточки и разомните мякоть в пюре.
- Положите ломтики бекона на сковороду и слегка поджарьте без масла до золотистого цвета. Переложите бекон на разделочную доску, застеленную бумажным полотенцем. После остывания измельчите бекон в мелкую крошку.
- Измельчите лук, чеснок и кинзу, мелко нарежьте перец.
- Смешайте мякоть авокадо, творожный сыр и нарезанные ингредиенты. Перемешайте до получения однородной консистенции и приправьте солью, тмином, молотым чили и чёрным молотым перцем. Поставьте начинку в холодильник на 30 минут.
- Зачерпните начинку столовой ложкой, положите на измельчённый бекон и обваляйте так, чтобы бекон полностью покрыл шарик.
Половинки авокадо с начинкой из крабового мяса
Свежее крабовое мясо с помидорами, халапеньо, манго, кинзой, соком лайма и сметаной в половинке авокадо — отличная идея для бранча.
Ингредиенты:
- крабовое мясо — 250 г;
- помидор сливка — 1 шт.;
- зелёный лук — 10 г;
- небольшой плод манго — 1 шт.;
- свежая кинза — 10 г;
- сметана 30-процентной жирности — 25 г;
- молотый чили — 1 щепотка;
- перец кайенский — 1 щепотка;
- молотый сушёный чеснок — 1 ч. л.;
- сок лайма свежевыжатый — 50 мл;
- спелые плоды авокадо без косточек — 4 шт.;
- морская соль — 10 г + щепотка;
- кукурузные чипсы для сервировки.
Способ приготовления:
- Разрежьте плоды авокадо на половинки и удалите косточки. Мелко нарежьте помидор и кинзу. Отделите зелёные перья лука от стебля и измельчите, не смешивая. Очистите манго и нарежьте тонкими ломтиками.
- Измельчите крабовое мясо и положите в большую миску вместе с помидорами, халапеньо, измельчённым стеблем лука, манго и кинзой. Приправьте щепоткой соли. Перемешайте до однородной массы силиконовой лопаткой.
- В отдельной небольшой миске смешайте сметану, порошок чили, кайенский перец, молотый чеснок, 25 мл сока лайма и соль. Перемешайте до получения однородной консистенции.
- Извлеките 2 ч. л. мякоти из центра каждой половинки авокадо. Переложите мякоть в миску и отставьте в сторону. Полейте половинки авокадо остатком сока лайма, приправьте щепоткой морской соли.
- Разомните мякоть авокадо в миске вилкой до превращения в однородную массу. Добавьте 60–70 г мякоти в миску со смесью сметаны, пряностей, сока лайма и перемешайте до однородности.
- Переложите получившуюся смесь в миску с крабовым мясом и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.
- Положите половинки авокадо на блюдо. Выложите на них крабовую смесь, сверху посыпьте зелёным луком и порошком чили. Подавайте с чипсами.
Коктейль из авокадо
Шейк из авокадо, свежего шпината и сока лайма с миндальным молоком и мёдом — самый здоровый способ полюбить авокадо.
Ингредиенты:
- шпинат свежий без стеблей — 50 г;
- мякоть авокадо — 260 г;
- сок лайма — 80 г;
- цедра лайма — 5 г;
- миндальное молоко — 500 мл;
- мёд — 55–60 г;
- вода или лёд — 150 г.
Способ приготовления:
- Загрузите все ингредиенты в блендер и измельчите до получения однородной консистенции.
- Перелейте смесь из блендера в высокие стаканы, добавьте сушёную малину и подавайте к вкусному и здоровому завтраку.