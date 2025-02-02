Что приготовить из авокадо: три пошаговых рецепта

Блюда оценят даже те, кто не любит этот продукт.

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На родине авокадо, в Мексике, его ели ацтеки, майя, ольмеки и ещё более древние и неизвестные нам народы. Если вы приедете в эту страну сегодня, то точно услышите слово «гуакамоле» — такую закуску из плода подают во всех местных кафе и ресторанчиках.

Слава авокадо давно преодолела границы Мексики. Это один из традиционных компонентов роллов во всём мире и изюминка большого количества салатов.

Авокадо не только древний, но и здоровый продукт. В нём много ненасыщенных жиров, снижающих риск заболевания сосудов. Около 200 г плода в день обеспечивают половину нормы веществ для строительства здоровых клеток крови.

« Г о в о р я т , ч т о б ы п о л ю б и т ь к а к о й - т о п р о д у к т , н у ж н о у м е т ь е г о г о т о в и т ь » , — С е р г е й К у з н е ц о в , б р е н д - ш е ф м е д и а п л а т ф о р м ы о е д е F o o d . r u .

3 рецепта

Бомбочки из авокадо в беконе

Вкусные шарики из авокадо в окружении кусочков хрустящего поджаренного бекона — восхитительная холодная закуска.

Ингредиенты:

ломтики бекона — 12 шт.;

авокадо — 2 шт.;

сливочный сыр — 85 г;

лайм — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

красный лук — 1/4 шт.;

перец халапеньо — 1 небольшой стручок;

свежая кинза — 50 г;

тмин — 1 ч. л.;

молотый чили — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите авокадо, удалите косточки и разомните мякоть в пюре. Положите ломтики бекона на сковороду и слегка поджарьте без масла до золотистого цвета. Переложите бекон на разделочную доску, застеленную бумажным полотенцем. После остывания измельчите бекон в мелкую крошку. Измельчите лук, чеснок и кинзу, мелко нарежьте перец. Смешайте мякоть авокадо, творожный сыр и нарезанные ингредиенты. Перемешайте до получения однородной консистенции и приправьте солью, тмином, молотым чили и чёрным молотым перцем. Поставьте начинку в холодильник на 30 минут. Зачерпните начинку столовой ложкой, положите на измельчённый бекон и обваляйте так, чтобы бекон полностью покрыл шарик.

Половинки авокадо с начинкой из крабового мяса

Свежее крабовое мясо с помидорами, халапеньо, манго, кинзой, соком лайма и сметаной в половинке авокадо — отличная идея для бранча.

Ингредиенты:

крабовое мясо — 250 г;

помидор сливка — 1 шт.;

зелёный лук — 10 г;

небольшой плод манго — 1 шт.;

свежая кинза — 10 г;

сметана 30-процентной жирности — 25 г;

молотый чили — 1 щепотка;

перец кайенский — 1 щепотка;

молотый сушёный чеснок — 1 ч. л.;

сок лайма свежевыжатый — 50 мл;

спелые плоды авокадо без косточек — 4 шт.;

морская соль — 10 г + щепотка;

кукурузные чипсы для сервировки.

Способ приготовления:

Разрежьте плоды авокадо на половинки и удалите косточки. Мелко нарежьте помидор и кинзу. Отделите зелёные перья лука от стебля и измельчите, не смешивая. Очистите манго и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите крабовое мясо и положите в большую миску вместе с помидорами, халапеньо, измельчённым стеблем лука, манго и кинзой. Приправьте щепоткой соли. Перемешайте до однородной массы силиконовой лопаткой. В отдельной небольшой миске смешайте сметану, порошок чили, кайенский перец, молотый чеснок, 25 мл сока лайма и соль. Перемешайте до получения однородной консистенции. Извлеките 2 ч. л. мякоти из центра каждой половинки авокадо. Переложите мякоть в миску и отставьте в сторону. Полейте половинки авокадо остатком сока лайма, приправьте щепоткой морской соли. Разомните мякоть авокадо в миске вилкой до превращения в однородную массу. Добавьте 60–70 г мякоти в миску со смесью сметаны, пряностей, сока лайма и перемешайте до однородности. Переложите получившуюся смесь в миску с крабовым мясом и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой. Положите половинки авокадо на блюдо. Выложите на них крабовую смесь, сверху посыпьте зелёным луком и порошком чили. Подавайте с чипсами.

Коктейль из авокадо

Шейк из авокадо, свежего шпината и сока лайма с миндальным молоком и мёдом — самый здоровый способ полюбить авокадо.

Ингредиенты:

шпинат свежий без стеблей — 50 г;

мякоть авокадо — 260 г;

сок лайма — 80 г;

цедра лайма — 5 г;

миндальное молоко — 500 мл;

мёд — 55–60 г;

вода или лёд — 150 г.

Способ приготовления: