Как приготовить вкусные оладьи

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с тем, что некоторые блюда у соседки, подруги или сестры получаются вкуснее. Сегодня раскрываем тайну вкусных оладий — по этому рецепту они получатся такими же пышными и вкусными, как у соседки! Итак, прежде чем готовить, подоприте дверь кухни ручкой швабры, чтобы муж и дети не съели все оладьи, прежде чем вы успеете их дожарить.

Ингредиенты:

сегодняшний кефир 2,5% — 1/2 л;

соль — 1 ч. л. без горки;

сода — 1 ч. л. без горки;

сахар — 3 ст. л.;

мука — 2 ст.;

растительное масло — для жарки.

Смешиваем все ингредиенты миксером или ложкой. Тесто должно быть консистенции густой сметаны: такое, чтобы не стекало из ложки. Разогреваем сковороду и наливаем масло. Столовой или десертной ложкой выкладываем тесто — одна ложка соответствует одной оладушке.

Жарить оладьи лучше под крышкой на умеренно медленном огне. Переворачивать, когда сверху они «прихватятся» — перестанут быть жидкими.

Оладьи без крышки дольше пекутся и плохо поднимаются. Если в такое тесто добавить чуть больше сахара, то оладушки быстрее подрумяниваются, а если чуть меньше, то успевают пропечься и не подгореть.

Готовые оладьи можно подавать горячими, теплыми или холодными со сметаной, медом, вареньем или взбитыми сливками.