Рецепт шорпы с халпамом

Шорпа — легендарное блюдо карачаевской кухни, известное своей простотой и насыщенным вкусом. Неотъемлемое дополнение наваристого бульона — халпама, или кукурузные галушки. Рассказываем, как самостоятельно приготовить этот популярный у карачаевских хозяек суп у себя на кухне.

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Приготовление блюда начинаем с бульона. В толстостенный казан наливаем 4 литра воды и доводим до кипения. Тем временем тщательно промываем сушеное мясо, нарезаем его небольшими кусочками. Лучше взять говяжье или баранье. Сушеное мясо можно купить на фермерских рынках.

Когда вода закипит, отправляем в казан мясо и цельный кусок кыймы — эта домашняя кавказская колбаса из жирного рубленого говяжьего фарша придаст бульону насыщенность. Традиционно ее употребляли как в свежем виде — вареной или жареной, так и засушивали впрок. Этот ингредиент можно заменить жирным магазинным купатом. Оставляем на слабом огне примерно на час.

Пока бульон варится, делаем галушки. В глубокой миске смешиваем кукурузную муку и щепотку соли. Вбиваем яйца. Затем подогреваем молоко и топленое масло и постепенно вводим их в тесто. Замешиваем до однородности. Из полученной массы руками формируем овальные галушки толщиной около 2 см и длиной 7 см.

Остались финальные штрихи. Примерно через 30 минут после начала варки мяса опускаем в кипящий бульон подготовленные галушки. Спустя примерно еще 20 минут добавляем лавровый лист и черный перец горошком. Варим еще около 10 минут.

Готовые галушки и мясо вынимаем шумовкой и выкладываем на большое блюдо. Бульон сервируем отдельно в небольших мисках, посыпая свежей зеленью. Традиционно шорпу подают с охлажденным айраном — этот кисломолочный напиток освежает и прекрасно дополняет вкус сытного обеда.