Что такое маш и как его вкусно приготовить

Крупа маш, также известная как бобы мунг, представляет собой маленькие зеленые зерна, размером чуть меньше обычного зеленого горошка. После приготовления маш приобретает мягкий ореховый вкус и крахмалистую структуру. Сегодня расскажем, как правильно выбирать, хранить и готовить маш, а также чем он полезен для здоровья.

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Что такое маш и где его едят

Маш — маленькие зеленые бобы — первыми начали культивировать индийцы. Это растение довольно неприхотливо, быстро поспевает и после приготовления становится очень сытным. Сегодня эта крупа имеет большую популярность в национальных кухнях нескольких стран:

Индии;

Китая;

Кореи;

Таджикистана;

Туркменистана;

Узбекистана;

Японии.

В России маш чаще всего входит в рацион веганов или вегетарианцев и не пользуется такой же популярностью, как, скажем, рис или гречка среди остального населения. И совершенно зря, поскольку содержит много полезных для здоровья веществ.

Польза и вред бобов мунг

Как и все продукты питания, маш имеет целый ряд полезных качеств: Так, бобы мунг ценны:

Как источник растительного белка для веганов, вегетарианцев, соблюдающих пост верующих и спортсменов;

Благодаря антиоксидантным свойствам из-за содержащихся в них полифенолов и флавоноидов;

Поддержка пищеварения: маш содержит пребиотики и клетчатку, которые положительно влияют на работу кишечника;

Как помощь в похудении, поскольку клетчатка и большое количество растительного белка в составе маша способствуют снижению уровня гормона голода грелина и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за насыщение.

Однако у бобов мунг имеется и ряд отрицательных качеств: так, это продукт может являться аллергеном, он вызывает повышенное газообразование и замедляет усвоение полезных веществ из других продуктов.

Как выбрать вкусный маш

При покупке свежего маша отдавайте предпочтение бобам сплошного ярко-зеленого цвета, с неповрежденной кожицей и без сморщенных участков. Если речь идет о неочищенных зернах маша, то доказательством зрелости будет коричневый цвет стручков, которые по текстуре должны напоминать бумагу и легко ломаться. При покупке сушеного маша обращайте внимание на то, чтобы крупинки были одинакового размера и формы — это обеспечит равномерное приготовление.

Чтобы приготовить из крупы маш

Прежде чем готовить маш, его обязательно нужно тщательно перебрать от мусора и почерневших зерен и промыть под проточной водой от пыли. Для варки маша потребуется примерно три четверти часа, при этом солят бобы всего за 10 минут до окончания приготовления. Для лучшего усвоения можно замочить маш на ночь, тогда на варку уйдет меньше времени.

Также маш можно проращивать. Для этого лучше брать молодые зерна, которые следует замочить на ночь, а затем оставить под влажной марлей на сутки. Проросшие зерна можно добавлять в салаты, творог, кашу или использовать для приготовления других блюд.

Пророщенный маш можно употреблять в пищу и в качестве десерта, например добавив туда жидкий мед, слегка обжаренные фисташки и немного молотой корицы.