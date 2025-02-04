Приготовление стейка – это искусство, но добиться сочности и мягкости проще, чем кажется. Главное – не пересушить мясо. Пережаренный стейк теряет соки, становится жестким и сухим, поэтому важно соблюдать правильную технику приготовления.

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Возьмите кусок хорошего мяса, разогрейте сковороду на сильном огне и добавьте немного сливочного масла. Обжаривайте стейк по три минуты с каждой стороны – этого времени достаточно, чтобы образовалась аппетитная корочка, запечатывающая соки внутри. Затем снимите мясо с огня, заверните в фольгу и оставьте на десять минут. За это время стейк дойдет до идеальной консистенции – внутри он останется мягким и сочным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.